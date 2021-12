TERMOLI. Istituto comprensivo Difesa Grande sugli scudi nel concorso regionale “Per ricordare il Milite Ignoto”, organizzato dal Comando militare regionale del Molise e dall’Ufficio scolastico regionale.

A seguito di avvenuta valutazione da parte della Commissione regionale istituita con Decreto prot. n. 7844 del giorno 23/11/2021 e riunitasi in data 29-11-2021, sono stati selezionati i prodotti di seguito riportati.

Per la Scuola Primaria:

➢ I Classificato Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli - Plesso Via Po - Classe III B;

➢ II Classificato Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” di Campodipietra - Plesso Campodipietra - Classi V A/V B;

➢ III Classificato Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli - Plesso Carovilli - Classe III;

➢ IV Classificato (menzione speciale) Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli - Plesso Pesche - Classe III;

➢ V Classificato (menzione speciale) Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” di Campodipietra - Plessi Ferrazzano/Gildone - Classi V.

Per la Scuola Secondaria di I Grado:

➢ I Classificato Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Isernia - Classi III A/III B;

➢ II Classificato Istituto Comprensivo “O. Bernacchia” di Termoli - Classi II B/II C;

➢ III Classificato Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso - Classe III B;

➢ IV Classificato (menzione speciale) C.P.I.A. di Isernia - Classi I/II;

➢ V Classificato (menzione speciale) Istituto Comprensivo “D’Ovidio” di Campobasso - Classe II C.

La cerimonia di premiazione, di concerto con il Comando Militare Esercito Abruzzo-Molise, Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise, avverrà indicativamente nella primavera prossima.

Il bando nasceva dalla volontà di commemorare il centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria (4 novembre del 1921, avvenuta tre anni esatti dopo la fine della Prima Guerra Mondiale) quando, presso il complesso monumentale del Vittoriano a Roma, venne tumulata la salma di un soldato senza identità caduto in guerra.

Si trattava di un atto fortemente simbolico poiché il sacrario rappresentò idealmente tutti quei soldati, figli, padri di famiglia che una volta partiti per la guerra non fecero mai più ritorno a casa da vivi né fu possibile, per le persone care, avere una tomba presso la quale piangere.

Il concorso, legato a questo significativo evento della nostra storia ha consentito dunque di far conoscere agli alunni della regione Molise questo monumento nazionale che è la manifestazione tangibile del sacrificio ma anche dell’eroismo del popolo italiano durante la Prima Guerra mondiale. Il concorso regionale mirava, dunque, attraverso la partecipazione consapevole ed il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche, a sensibilizzare i giovani proprio sui valori dell’insegnamento di educazione civica a cui il monumento nazionale si aggancia fortemente.

Il concorso era finalizzato alla realizzazione con la frase “Il Milite Ignoto rappresenta …” di prodotti grafico-pittorici e di arte figurativa, fumetti, testi narrativi, racconti, poesie, cortometraggi, video.