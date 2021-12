Intesa raggiunta in zona Cesarini, revocato lo sciopero previsto per lunedì 13 dicembre

TERMOLI. Era stato proclamato a inizio settimana, per lunedì 13 dicembre, per fortuna è stato scongiurato. Non ci sarà più la protesta degli operatori ecologici, alla Rieco Sud, come in tutte le aziende aderenti nel resto del Paese.

In zona Cesarini, possiamo affermarlo, è stato sottoscritto giovedì sera 9 dicembre, alle 18, il nuovo contratto collettivo del settore ambiente e in virtù di questo è revocato lo sciopero fissato a lunedì prossimo, 13 settembre. Nella prima fase conclusa si chiude il periodo contrattuale luglio 2019- dicembre 2021 che sancisce un recupero salariale di 500 euro "una tantum" parametrati sul livello 4B, da corrispondersi nei mesi di gennaio e aprile 2022; inoltre vengono regolati alcuni aspetti normativi importanti come ad esempio tutte le norme su Salute e Sicurezza sul lavoro e Formazione.

Nella seconda fase, da concludersi entro il 15 febbraio 2022, si dovranno regolamentare altri aspetti normativi e lo sviluppo del minimo contrattuale in incremento sui minimi tabellari per il periodo 2022- 2024. Nella terza fase, da concludersi entro ottobre 2022, si dovrà armonizzare la classificazione del personale, anche relativa ai lavoratori degli impianti, e la nuova disciplina sul passaggio di gestione. Conseguentemente, le Segreterie Nazionali sospendono momentaneamente la vertenza contrattuale e revocano lo sciopero previsto per lunedì 13 dicembre 2021. Le sigle sindacali ringraziano lavoratrici e lavoratori per lo straordinario impegno in tutte le fasi di mobilitazione.

A Termoli la revoca è avvenuta per mano di Fiadel, Cisl e Uiltucs.