Consiglieri dem e Movimento 5 Stelle: «Il Tar ha confermato quello che avevamo sostenuto in aula»

TERMOLI. Come anticipato stamani, il Tar Molise con sentenza depositata ieri ha annullato gli atti di Giunta e Consiglio con cui l’amministrazione comunale di Termoli nel settembre 2020 aveva prorogato la gestione del servizio idrico integrato all’Acea Molise, permettendo una convenzione che ha rivisto anche le tariffe per l’utenza cittadina.

I giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Fma Opere e Acquedotti Sud s.r.l. e questo avviene a poche ore dalla decisione dell’esecutivo di dare il via libera al project financing con cui lo stesso gestore interverrebbe sulla rete fognaria e sulla delocalizzazione del depuratore.

A esporre le tesi che erano state già dichiarate in Consiglio comunale 15 mesi fa sono stati i consiglieri comunali di Pd, Vota x te e Movimento 5 Stelle, con Sbrocca, Casolino, Scurti, Vigilante, Bovio e Decaro.

La minoranza ha messo in luce i motivi che hanno reso illegittima la proroga, considerata un nuovo affidamento senza passare per l’evidenza di una gara d’appalto concorrenziale.

Termolionline ha seguito in diretta la conferenza stampa, ospitata nella sede del Movimento 5 Stelle, in via Adriatica.