TERMOLI. Non c’è festività natalizia e fine d’anno senza una delle ormai tipiche strenne del territorio.

Parliamo del calendario VIS, dato alle stampe dall’ingegno e dall’idea di Stefano Leone, che ogni anno sfodera temi intriganti e foto inedite quanto pregiate.

VIS è la prima di una serie di opere editoriali per l’anno 2021 e per il 2022 ideate e realizzate da Stefano Leone.

Il calendario, con formato da tavolo, è frutto, come sempre, di un lavoro di ricerca e attiene al recupero della memoria intesa come identità e strada maestra per il futuro.

Il calendario ha in copertina la riproduzione di un’opera realizzata ad hoc da grande Maestro italiano Francesco Toraldo, con cui Stefano Leone sta intessendo una collaborazione proficua sempre più radicata nel mondo dell’arte.

Essa è dedicata al nobile termolese Policarpo Manes, dedica condivisa con la professoressa Fernanda Pugliese.

A fine gennaio 2022 arriverà anche il Premio Arbiter per la Comunicazione, con personalità di assoluto rilievo. Aspettiamo allora le nuove opere editoriali di Stefano, apprezzate in Italia e all'estero e presentate , ogni volta sui maggiori mezzi di informazione nazionale. Lo stile raffinatissimo e originale è motivo di apprezzamento anche fuori dai confini nazionali. Tratti distintivi di geniale creatività, preziosa e richiesta personalità e risorsa culturale della nostra regione.

Se ogni anno il Molise viene esportato anche all’Estero lo si deve anche a lui, come il successo avuto nell’anno europeo delle ferrovie, degnamente celebrato col suo progetto editoriale.

Presenti sul calendario anche una foto dello stesso Leone e una molto evocativa di Filippo Cantore.