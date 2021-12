Servizio idrico integrato a Termoli, Stumpo: «Un indecente guazzabuglio»

TERMOLI. Ha preferito affidarsi a una stampa, non partecipando alla conferenza di stamani degli altri gruppi consiliari di opposizione, per marcare una visione simile, ma non identica rispetto alla vicenda del servizio idrico integrato.

«Non si può definire in altro modo la situazione che si è venuta a creare con la sentenza del Tar Molise che ha annullato la delibera di Consiglio Comunale n.43 dell’11 settembre 2020, con la quale si “prorogava” la convenzione con Acea Molise per il sistema idrico integrato - affonda il colpo Marcella Stumpo, portavoce di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra - come abbiamo sostenuto in commissione e in Consiglio, non di proroga si trattava ma di un vero e proprio nuovo contratto, con condizioni molto più attrattive per l’Acea, che non a caso ha modificato il proprio precedente atteggiamento di rifiuto della continuazione di gestione.

L’amministrazione Roberti si è intestardita nel portare avanti una delibera illegittima, nonostante la memoria depositata dalla Rete della Sinistra e l’opposizione compatta di tutta la minoranza. Delibera peraltro approvata con un iter quanto meno anomalo, tempi di trattazione in commissione compressi all’inverosimile, e soprattutto senza la possibilità di esaminare gli allegati alla delibera stessa, nonostante le reiterate richieste dei consiglieri di minoranza; allegati definiti come “parte integrante - sostanziale e formale della convenzione”.

Mancando gli allegati, inoltre, il Consiglio stesso non è stato messo nelle condizioni di capire appieno cosa stesse votando.

Cosa succede ora? Un guazzabuglio, appunto, complicato dalla delibera di giunta che autorizza la finanza di progetto per la delocalizzazione del depuratore del porto e la gestione del servizio idrico, naturalmente in capo ad Acea. Sicuramente la Florio Group chiederà un cospicuo risarcimento, altrettanto ovviamente il servizio idrico non potrà essere interrotto, ma ci chiediamo se l’amministrazione riuscirà, dopo la sentenza del TAR, a portare avanti questa iniziativa evitando di rimettere il servizio sul mercato

Già, sul mercato; e qui arriviamo a quello che per noi di Termoli Bene Comune- Rete della Sinistra è il punto centrale di questa storia: grazie alle battaglie degli attivisti e all’impegno del Consigliere Paolo Marinucci il Comune di Termoli ha inserito nel proprio Statuto il riconoscimento esplicito della tutela dell’acqua e della sua natura di bene privo di rilevanza economica. Non ci risulta che l’articolo 4 dei Principi generali, quello che parla espressamente di acqua, sia stato cancellato; la gestione del servizio idrico deve dunque tornare ad essere pubblica, come per anni si è cercato invano di ottenere;e in nessun modo essa può essere affidata ad una finanza di progetto, strumento perverso dove inevitabilmente il profitto del privato cancella l’interesse pubblico.

Tra l’altro, prevediamo ulteriori guazzabugli: come si concilia una finanza di progetto che concede ad Acea Molise la gestione del servizio per 15 anni con il futuro inizio del funzionamento dell’Egam, ente unico di gestione delle acque? Che senso ha questa iniziativa, che prevede il rientro di Acea dalle spese attraverso le tariffe incassate, quindi a spese dei contribuenti, se poi Acea dovrà cedere la gestione all’Egam?

Ripetiamo ancora una volta la domanda che continuiamo a porre tutte le volte che vediamo privatizzare un servizio pubblico: poiché si tratta sempre di servizi che si ripagano da soli attraverso le tariffe (e nel caso di specie viene detto chiaramente che il recupero delle somme investite avverrà attraverso le tariffe “adeguate”), cui prodest l’esternalizzazione? Perchè non provare a fare da soli, nell’interesse dei cittadini?

Certo, ora il Ddl Concorrenza sta cercando di mettere la pietra tombale sui beni comuni a gestione pubblica, ma questo non significa che dobbiamo subire senza fare domande e senza opporci.

Siamo convinti che sia sempre meglio versare nelle casse comunali quanto dovuto per i servizi erogati, quando si tratta di beni comuni, piuttosto che nelle tasche di un privato».