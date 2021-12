Approda domani in Consiglio comunale la proposta di modifica al regolamento sui dehors

TERMOLI. Stuolo di riconoscimenti di debiti fuori bilancio approderà domani sera in consiglio comunale a Termoli. Il presidente Annibale Ciarniello l'ha convocato alle 18 in prima battuta, con 20 argomenti da vagliare all'ordine del giorno.

Di questi, 15 sono i debiti da riconoscere. In apertura dei lavori da ratificare una variazione sempre di carattere finanziario e una modifica al piano triennale delle opere pubbliche. Dopo la carrellata dei debiti fuori bilancio, la seduta discuterà della proposta di regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari rivolta a persone, enti pubblici, entità private, comprese le associazioni. Uno dei punti che sarà maggiormente dibattuto è la modifica al regolamento per l'installazione, mantenimento e gestione dei dehors.

Infine, un ordine del giorno, che mira a chiedere un intervento di emergenza al Governo per la ristrutturazione del sistema sanitario regionale del Molise e l'azzeramento del debito sanitario.