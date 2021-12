Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

Turisti e iscritti della Pro Loco di Putignano in visita a Termoli Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Il vento spazza furioso la costa e la città, piega i rami degli alberi, increspa le onde del mare e accompagna la pioggia che, incessante, colpisce Termoli da diverse ore, mentre le auto viaggiano, quasi a passo d’uomo, facendosi largo tra le pozzanghere che ricoprono le strade. La Natura si fa sentire, in questa seconda domenica di dicembre, terzultima dell’anno: eppure, il fascino quasi surreale del Borgo Antico immerso nella foschia e bagnato dalla pioggia, riesce ad ammaliare.

Ne sono convinti i 40 turisti provenienti da Putignano – ed iscritti della medesima Pro Loco – che questa mattina, domenica 12 dicembre, hanno deciso di visitare Termoli ed il suo ‘Paese Vecchio’ arroccato sul mare. Accolti calorosamente dalle ragazze della Pro Loco di Termoli, che hanno vestito i panni di fieri Ciceroni, i turisti hanno ammirato le vie del Borgo Antico che, grazie alla caratteristica atmosfera della città murata, li ha accolti in un caloroso abbraccio.

La delegazione ha percorso le viuzze vecchie, accompagnati da giacconi ed ombrelli, prima di dirigersi al Castello che, con il suo ‘Museo del mare’ li ha fatti immergere in un viaggio sensoriale che ha il sapore della tradizione e alla Cattedrale. Dopo la visita in superficie, hanno potuto ammirare la ‘Termoli Sotterranea’ che con il suo fascino mitologico, racconta storie magiche.

La visita della città vecchia è culminata con un pranzo in un ristorante locale, cui è succeduta la visita dei mercatini e del villaggio di Natale che illumina e riscalda Piazza Vittorio Veneto.

Il gruppo ha proseguito per Larino, dove ad attenderli c'era il presidente della Pro Loco locale per una visita alle luminarie nel centro storico. La visita odierna rappresenta solo una delle tante opportunità di viaggio che la Pro Loco mette a disposizione dei suoi iscritti: proprio oggi, infatti, gli iscritti di Termoli sono in visita a Napoli.