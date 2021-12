TERMOLI. Nemmeno il maltempo li frena, per fortuna. Zona piazza Mercato pronta ad accogliere tutti. Grazie all'impegno di Marianna Lo Preiato e Rita Russo, nel cuore del centro storico di Termoli, col supporto fondamentale in loco delle attività termolesi di quest'area in programma l'Albero dei Desideri. Festa per bambini e adulti, anche col contributo dei residenti.

Un albero di Natale di 4 metri è stato messo a dimora dal Comune di Termoli, con l'impegno degli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola. «Invito le famiglie e la popolazione a partecipare a questo evento», il monito di Marianna. La manifestazione ha il patrocinio dell'amministrazione comunale, concessa con la firma del sindaco Francesco Roberti. A fare compagnia a chi aderirà alla mnifestazione, Babbo Natale, la Fatina luminosa, un angolo per i selfie, un elfo, con leccornie varie e con l'impegno delle attività del posto, che hanno compartecipato a livello economico, rispondendo molto bene all'invito di Marianna, con specialità tipiche e prezzi davvero contenuti, aspettando la Notte di Santa Lucia.