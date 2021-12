TERMOLI. Gioia e allegria nonostante il freddo in piazza Mercato per l’evento "L’albero dei desideri”.

L’evento organizzato da Marianna Lo Preiato con l’aiuto di Rita Russo - residente della zona- ha coinvolto piccini e adulti, che si sono riversati nel centro cittadino per le foto e i selfie con gli addobbi natalizi.

È stato allestito un vero e proprio salottino natalizio, con un trono, un maestoso albero -di circa quattro metri- tutto addobbato con fiocchi e palline colorate. Nel salottino presenti anche renne luminose e varie decorazioni, compresa una cornice per i selfie. Presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Giuseppe Mottola, che ha ricordato quanto sia importante la sinergia tra amministrazione e commercianti del centro, per la realizzazione di queste meravigliose iniziative. L’evento è stato patrocinato dal comune di Termoli.

Presente anche babbo Natale seduto sul trono, insieme all’elfo e la fatina luminosa che hanno distribuito i doni ai più piccini. Gli stessi doni sono stati realizzati da Rita che ha dedicato il suo lavoro alla festa di Santa Lucia, a cui è devota e che ricorrerà tra pochi giorni.

Anche i commercianti hanno partecipato attivamente ed economicamente, per dare vita ed entusiasmo alla piazzetta del centro, durante questo periodo di festa.

Tutti gli addobbi: dall’albero, alla cornice per i selfie sono stati realizzati grazie all’impegno di Rita e Marianna. Infatti proprio Marianna che nonostante la distanza è sempre legata a Termoli ha lanciato l’iniziativa. Dopo il successo l’estate scorsa dell’evento:”Sotto le stelle del gusto”, la piazzetta torna a colorarsi così di festa ed entusiasmo, in occasione del prossimo e sempre più vicino Natale.

Il tutto condito da musica natalizia che ha accompagnato giovani e bambini vicino all’albero dei desideri. Le letterine dei più piccoli sono state lasciate sotto l’albero, dentro una scatolina, affinché il desiderio di ogni bambino possa giungere alle orecchie del babbo più famoso del mondo.

Come ha ricordato Marianna: “L’evento è dedicato alle famiglie, ai bambini, poiché il Natale stesso è famiglia!”

E sono proprio i momenti come il Natale che riuniscono le famiglie, nonostante la distanza, nonostante la quotidianità che travolge le vite di ciascuno di noi e nonostante i tempi difficili che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando tuttora a causa della pandemia.

L’albero dei desideri vi dà appuntamento a venerdì prossimo per una replica, un bis, sempre a piazza Mercato e sempre con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato la giornata odierna.