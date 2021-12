«Più luci, strisce pedonali e marciapiedi», lo chiedono in via delle Acacie

TERMOLI. Due investimenti pedonali nel giro di 24 ore a Termoli e se il primo, avvenuto nel parcheggio di un supermercato in contrada Mucchietti, è stato più un pestone di un veicolo in manovra, ma comunque con la malcapitata che si è rivolta al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, l’incidente di venerdì sera, in via delle Acacie, ha messo in evidenza come quella strada sia ormai così trafficata (anche popolata) da necessitare di arredi urbani come i marciapiedi. La donna, L. D. M., è stata trasportata dal 118 in ambulanza al San Timoteo, soccorsa in primis dall’infermiera Cinzia, che stava nei paraggi, mentre sul posto (come nel precedente investimento) sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. «Dopo anni di richieste per un marciapiede ecco la prima persona ferita in via delle Acacie, un’anziana signora investita con fratture e ricoverata. La scarsa visibilità tra l'altro anche un lampione non funzionante (fulminato) la mancanza di strisce pedonali, marciapiede inesistente, purtroppo per lei ha comportato l'investimento per fortuna a bassa velocità altrimenti la prognosi sarebbe stata diversa. Il conducente ha tempestivamente chiamato i soccorsi il 118 e un’infermiera che passava di lì le ha prestato i primi soccorsi».