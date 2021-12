LARINO. Lo avevamo annunciato, Molise grande protagonista all’assemblea nazionale dell’associazione delle Città dell’Olio di venerdì scorso, dove è stato conferito il titolo di "Ambasciatori delle Città dell'Olio" nell'Albo d'Onore al senatore Dario Stefàno promotore della legge sull’oleoturismo, alla docente Roberta Garibaldi autrice del Rapporto annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano, amministratore delegato di Enit e all’enogastronomo Pasquale Di Lena ideatore e fondatore delle Città dell'Olio già Segretario Generale dell’Ente Enoteca Italiana Siena-Ente Mostra Vini. Il Senatore Dario Stefàno promotore della legge sull'oleoturismo: «L'impegno in politica può cambiare le cose. Questo riconoscimento non è a me ma al Parlamento che con le legge sull'oleoturismo ha consegnato agli operatori la possibilità di integrare il proprio reddito ma anche l'opportunità di dare il proprio contributo alla qualificazione dell'offerta turistica legata all'olio. Olio e vino sono prodotti di identità nazionale che uniscono l'Italia da Nord a Sud. E spero che un giorno si possa tornare ad insegnare l'olio e il vino nelle scuole primarie perché vorrebbe dire insegnare la nostra identità ai cittadini di domani». La Garibaldi ha così commentato il premio: «Complimenti per il lavoro di rete che le Città dell'Olio hanno fatto in questi anni.

Con il Rapporto del turismo enogastronomico italiano è stato fatto un lavoro di ricerca importante che grazie alla collaborazione con Enit si estenderà anche all'estero. Daremo vita a tavoli tematici che lavoreranno alle linee strategiche nazionali. Il Patto di Spello è uno di questi tavoli preziosi da cui possono nascere spunti importanti per una offerta che vada incontro alle esigente del turista appassionato di enogastronomia. Bisognerà raccogliere la sfida di innovare nell'autenticità e scommettere sul turismo dell'olio con ancora più convinzione». Infine, Pasquale di Lena, ideatore e fondatore delle Città dell'Olio: «Questo riconoscimento dovrebbe essere dato all'Ente Vini - Enoteca Italiana di Siena perché è qui che tanti anni fa nacque l'idea di far nascere le Città dell'Olio e le Città del Vino. Larino e il Molise è stata poi la culla della nostra grande associazione. Dal nostro impegno per i territori abbiamo imparato che l''olivo non è solo il simbolo di una cultura millenaria da preservare ma è anche un prezioso alleato, un medicamento del clima. Perché l'olivicoltura fa bene all'ambiente. La crescita di questa Associazione che ha raggiunto quota 400 soci, per chi come me ha avuto in mano il seme, è una emozione indescrivibile. Voglio ringraziare soprattutto i produttori che sono i nostri eroi moderni, alla loro dedizione e passione, dedico questo riconoscimento». Nel corso della cerimonia anche la consegna di premi e menzioni di merito per l’Oil Best Città dell’Olio assegnati ad aziende e produttori di oli che hanno raggiunti elevati standard di qualità in Italia. All’assemblea, presente naturalmente anche Nicola Malorni, vicepresidente nazionali.