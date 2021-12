TERMOLI. La Confraternita della Misericordia di Termoli si avvia a celebrare il suo trentennale, che cadrà il 26 giugno 2022.

Sabato scorso, come da statuto, ad ogni quadriennio, ha rinnovato le sue cariche, un momento di sintesi dell’attività compiuta sul territorio, che specie in emergenza pandemica ha mostrato quanto sia vitale per la comunità, viste le azioni numerose a sostegno della collettività, dagli screening anti-Covid all’assistenza alla popolazione, ovviamente non dimenticando l’impegno profuso nell’ambito della rete del 118 con le postazioni di Termoli e Montenero di Bisaccia.

Risposte anche all’emergenza senza fissa dimora con il programma “Isola Felice” e nell’ultima fase l’accoglienza dei profughi di nazionalità afghana.

L'assemblea elettiva c'è stata sabato pomeriggio, 11 dicembre, dalle 17 alle 20, dove chi si è recato alle urne ha eletto il Magistrato, il consiglio direttivo che si compone di sette membri e al cui interno vengono distribuiti gli incarichi.

Per l’ottavo mandato consecutivo, la Misericordia di Termoli avrà come governatore Romeo Faletra, che nell'ambito della prima riunione del Magistrato di domenica scorsa ha visto confermato il suo ruolo.

Come vice governatore, invece, spazio a Riccardo Rampa, segretario Giovanni Bellassai e amministratore Pasqualino Arcari.

Insieme a loro compongono il Magistrato anche Antonio Catenaro, Domenico Canfalone e Nicola D’Afiero.

Confermati il direttore sanitario Elda Della Fazia e il padre spirituale, funzione di correttore, Enzo Ronzitti.

Altri organi, collegio dei revisori dei conti con Patrizia Colantuoni, Sergio Mancini e Alfredo Presenza, mentre dei probiviri con Vittorio Di Cesare, Ciro Ceraso e Angelo Cataldo.