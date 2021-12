Qualità della vita: male il Molise che si piazza in fondo alla classifica, meglio solo per le donne Copyright: Il Sole 24 ore

ROMA-MOLISE. Male, malissimo il Molise nella 32esima edizione dell’indagine “Qualità della vita 2021” condotta da ‘Il Sole 24 ore’. La fotografia scattata attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale, divisi nei sei ambiti ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero, premia il Nord Italia dove, secondo quanto rilevato, gli indici della qualità della vita di bambini, giovani ed anziani sono migliori rispetto al Sud.

Tra le migliori province in cui vivere, sette sono del Nord con Trieste, Milano e Trento ad occupare il podio. In netto ribasso, come detto, il Molise che si piazza all’80esimo e 81esimo posto rispettivamente con Campobasso, che perde 26 posizioni rispetto allo scorso anno e Isernia che ne perde 3.

L’architettura dell’indagine condotta tiene ovviamente conto della pandemia, con “28 parametri aggiornati al 2021 (alcuni addirittura a settembre-ottobre scorso) e una decina di “indici sintetici” (cioè che a loro volta aggregano più Parametri)”, come annuncia il quotidiano.

Se da un lato il Molise non rappresenterebbe un’isola felice in cui vivere, stando ai dati sopra descritti, la situazione migliora, almeno per Isernia, quando si analizza la ‘Qualità di vita delle donne’. La provincia altomolisana, infatti, riesce a piazzarsi a metà classifica ottenendo il 48esimo posto, mentre Campobasso detiene il record negativo posizionandosi 82esima.

Gli indicatori utilizzati per l’indagine sono “definiti dalla media dei punteggi conseguiti in 12 indicatori relativi al mondo femminile nelle sue molteplici sfaccettature: la speranza di vita alla nascita; il tasso di occupazione delle donne e l’occupazione giovanile; il gap occupazionale di genere; il tasso di mancata partecipazione al lavoro; il gap retributivo tra uomini e donne; il numero di imprese femminili; gli amministratori donne, sia nelle imprese sia nei Comuni; le violenze sessuali; le performance nello sport; le prestazioni olimpiche", come descrive l'indagine.