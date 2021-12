Emodinamica e sanità nel basso Molise, Roberti incontra il comitato San Timoteo

TERMOLI. Prossime 48 ore importanti per la centralità dell'ospedale San Timoteo nel dibattito sulla sanità molisana. Mercoledì 15 dicembre si discute in Camera di consiglio al Tar Molise la richiesta di sospensiva legata al servizio di Emodinamica. Domani, invece, conclave tra amministratori locali e comitato San Timoteo.

Il sindaco di Termoli Roberti, ha accolto la richiesta del Comitato San Timoteo e ha fissato l'incontro con i componenti del direttivo per martedì 14 dicembre alle ore 15.30 presso la sede del Comune, per discutere delle criticità del servizio sanitario regionale, in primis dell' ospedale San Timoteo, anche alla luce degli esiti non favorevoli dei ricorsi inoltrati al Tar in merito al Decreto di adozione del Commissario ad acta Toma del POS 2019/21 e del servizio di Emodinamica di Termoli.

Nelle ultime ore il presidente Nicola Felice aveva anche commentato lo stop ai ricoveri nei reparti neonatali del Cardarelli.

«Quando si dice "al peggio non c'è fine!" Anche in questa occasione si dimostra l'incapacità nel non aver da tempo provveduto a indire i concorsi per Pediatri e Neonatologi. Mentre cresce il disagio estremo si chiede cosa è stato fatto per evitare che medici specialisti, in varie discipline, negli ultimi anni passati si sono dimessi dagli ospedali Molisani trasferendosi in altre strutture ospedaliere di altre regioni. Come esempio ricordo solo il caso di un giovane Pediatra di Termoli in forza al San Timoteo, dopo lunga e vana attesa di essere stabilizzato a tempo indeterminato con concorso, si è deciso ad abbandonare affetti familiari, beni e altro e trasferirsi al Nord. Oltre a personale andato in quiescenza, altri abbandoni di specialisti, giovani e meno giovani, ci sono stati in altri reparti del San Timoteo: gastroenterologia, urologia, cardiologia, pediatria, medicina di urgenza, pronto soccorso, 118 e altri ancora. Anche di questo riteniamo che la Dirigenza Asrem debba dare conto».