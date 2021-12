«Assurdo che i consiglieri comunali non possano ispezionare la mensa scolastica»

TERMOLI. Sconfina nella tradizione napoletana per chiosare l’esito della prima riunione del Comitato mensa, che è stato varato lo scorso 25 novembre. Parliamo del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonio Bovio: «Santa Chiara, ropp’arrubbata, facetter ‘e porte ‘e fierro». In altri termini… “Alla Basilica di Santa Chiara, dopo che fu saccheggiata, misero i portoni di ferro”.

«Simbolicamente potremmo definirlo così l'incontro tenutosi oggi del Comitato Mensa. Erano anni che non si riuniva. Complice il Covid e le conseguenze le abbiamo lette su tutti i giornali. Ho partecipato in qualità di componente consigliere di minoranza neo nominato.

Evidenziate dai genitori le criticità legate ai pasti somministrati ai bambini è seguito l'impegno a risolverle. Ma il punto è che problematiche di tal genere non dovevano proprio sorgere. Quando si tratta di minori il livello di attenzione deve essere ancor più alto. L'impegno questa amministrazione deve prenderselo anche nel modificare il regolamento che allo stato non consente visite ispettive da parte dei consiglieri comunali nelle mense scolastiche. Sarà la nostra battaglia. Porterò immediatamente all'attenzione del presidente della V commissione questa esigenza che dovrà essere trattata anche in I commissione. La sicurezza dei minori deve essere la priorità e noi ci batteremo per questo».