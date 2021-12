TERMOLI. La risposta al caro bolletta e all’ennesima stangata energetica che aspetterà gli italiani a fine anno, è sostenibilità, risparmio e offerte sempre più digital.

Si è parlato delle soluzioni a questa crisi nella consueta convention natalizia di ItalianGas, società di luce e gas, che si è tenuta sabato 11 dicembre 2021 al Martur Resort di Termoli.

La crisi energetica che sta colpendo tutto il mondo ha contribuito all’incremento di quasi il 40% dei costi in bolletta e costerà alle famiglie oltre 800 € all’anno. Nonostante gli aiuti che il Governo sta mettendo in campo per abbattere le voci di spesa e lo sforzo che le aziende energetiche stanno facendo per andare incontro ai propri clienti, occorre studiare nuove soluzioni e invitare i consumatori ad un utilizzo consapevole e attento.

Con una rete commerciale di oltre 100 punti vendita distribuiti dalla Puglia all’Abruzzo e fino a Roma e in Sicilia, la multiutility energetica molisana risponde alla eccezionale crisi energetica puntando su sostenibilità e digitalizzazione. Da qualche anno infatti ItalianGas è impegnata in prima linea nella transizione ecologica e nel sostegno di modelli di sviluppo sostenibile, utilizzando energia elettrica quasi esclusivamente green e con l'obiettivo entro l’anno prossimo di utilizzare energia esclusivamente proveniente da fonti rinnovabili.

Inoltre in materia di efficientamento energetico, ItalianGas ha messo sul mercato innovative caldaie e climatizzato dotati di sistemi termo-evoluti, con sconto fino al 65% in fattura grazie all’ecobonus, riducendo di conseguenza i consumi e restituendo all’utente un risparmio in bolletta.

Inoltre la pandemia ha dato una decisa accelerazione alla trasformazione digitale del Paese e ItalianGas, sempre al passo con le novità del settore, punta sull’informatizzazione di tutto il processo di erogazione e gestione dell’energia. In primis una nuova gamma di offerte commerciali chiamata Le click c’est chic, una contrattualistica completamente online con l’intero processo gestito interamente da remoto. Questo comporta un netto risparmio economico per una riduzione dell’impatto sull'ambiente, riducendo elementi di spreco (come la carta) e di inquinamento. Le click c’est è chic una soluzione che permette a ItalianGas di tagliare i propri costi così da offrire ai consumatori luce e gas al prezzo più conveniente possibile. Ma anche una nuova app per smartphone e un’area riservata al cliente per gestire in totale autonomia la propria fornitura di gas e luce.

ItalianGas è una solida realtà nel settore energetico, all’alba del 10mo compleanno, l’Azienda di Termoli continua a crescere a investire concretamente nel territorio, diventando oramai una delle più belle e interessanti realtà del Molise.