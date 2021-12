TERMOLI. Il terzo ricovero in Terapia intensiva Covid al Cardarelli fa alzare la soglia di attenzione per l’evoluzione della pandemia in Molise. Sì, perché a fronte dei 39 posti letti dichiarati dall’Asrem in Rianimazione basterebbe solo un quarto ricovero per superare il primo livello di rischio, quello del 10%, parametri importanti e determinanti anche per modificare quella che attualmente vede la colorazione bianca da tempo nel nostro territorio regionale.

In merito, è stato intervistato dal collega e direttore di Teleregione Pierluigi Boragine, che ringraziamo, il primario del reparto di Rianimazione del Cardarelli, Romeo Flocco, che pone appunto l’accento su questo pericolo e invita quanti più ancora non vaccinati a sottoporsi alle dosi con cui trovare protezione contro il Covid-19.

Flocco, inoltre, parla del difficile approccio con chi sposa tesi complottistiche sulla pandemia, oltre a sottolineare l’impegno nel cercare il dialogo con cittadini reticenti, nel tentativo di abbassare il possibile serbatoio infettivo del coronavirus, che conta ancora nove milioni di persone in Italia, tra adulti recalcitranti, pazienti non vaccinabili e bambini under 12, che fino alla fascia di età 5 anni potranno essere immunizzati a breve.

Infine, un passaggio anche sulla sanità nel suo complesso e diviene interessante l’invito alla copertura dei vari reparti nella rete ospedaliera molisana dei posti di primariato, azzerando i cosiddetti facenti funzioni.