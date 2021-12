Dal 10 gennaio rivoluzione digitale, cambia la presentazione delle pratiche edilizie

TERMOLI. Il nuovo anno porterà in dote al Comune di Termoli novità procedurali inerenti la presentazione delle pratiche edilizie al Sue. La città di Termoli ha vissuto il suo boom demografico ed economico, dagli anni Settanta in avanti, proprio legandolo all’avanzata del comparto delle costruzioni.

Oggi temi come il consumo del suolo e la sostenibilità prendono il sopravvento, certo, ma resta quello immobiliare un settore cardine dell’economica locale. Il dirigente all’Urbanistica, Silvestro Belpulsi, facendo leva sull’assioma che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi cercando di limitare la produzione di documentazione cartacea e facendo evolvere i processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti in accordo alle norme del D. Lgs. n. 82/2005: “Codice dell’Amministrazione Digitale”; ha proposto alla Giunta comunale la riforma dello Sportello unico per l’edilizia. La Giunta comunale, già attraverso la delibera n. 157 del 08/07/2021, ha inteso avviare una generale riorganizzazione del Settore III – Programmazione Gestione e Governo del Territorio, attraverso un potenziamento della trasmissione digitale delle pratiche edilizie nonché attraverso la digitalizzazione dell’archivio edilizio; è stato individuato nello Sportello Unico Digitale dell'Edilizia lo strumento per consentire di acquisire e gestire a livello istruttorio tutte le pratiche legate all'edilizia residenziale, come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'Edilizia).

Per questa ragione, è stato ritenuto opportuno utilizzare la piattaforma Web per la trasmissione, attraverso la compilazione online, acquisizione e gestione delle pratiche edilizie; emanare, pertanto, un atto di indirizzo in merito alle nuove procedure di presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale. Così, è stato deciso di attivare dal 10 gennaio 2022 la nuova procedura per la presentazione delle pratiche edilizie utilizzando la piattaforma Web all’indirizzo https://www.comune.termoli.cb - Servizi on Line – Sportello Unico Edilizia S.U.E. per le seguenti tipologie: Accesso agli atti; Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria; Autorizzazione Paesaggistica Semplificata; C.D.U. -Certificato di destinazione urbanistica; Certificato Idoneità dell’Alloggio; C.I.L. - Comunicazione Inizio Lavori (art. 6 comma 1 lett. e-bis, D.P.R.380/01); C.I.L.A. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; C.I.L.A.S superbonus; Deposito Opere Strutturali; Deposito Tipo Frazionamento e Mappale; Permesso di Costruire; S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività; S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire; S.C.A. - Segnalazione Certificata di Agibilità. Nonché per ogni altra attività riconducibile alle tipologie delle pratiche edilizie sopra esposte, come: Integrazione documentale, comunicazioni di inizio lavori, comunicazione di fine lavori, richiesta archiviazione della pratica edilizia e comunicazioni varie.

La presentazione delle pratiche tramite portale sarà ritenuta quale unica modalità valida agli effetti della decorrenza dei termini di legge per le successive comunicazioni d'ufficio.

L’Amministrazione intende svolgere informazione capillare in merito alle nuove procedure informatiche per la gestione telematica delle istanze in materia edilizia, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nonché attività formativa (webinar) ai tecnici professionisti, coinvolgendo ordini e collegi professionali. Così a partire dal 10 gennaio 2022 entrerà in vigore la nuova procedura per l’acquisizione e gestione delle pratiche edilizie, utilizzando la piattaforma Web all’indirizzo https://www.comune.termoli.cb - Servizi on Line – Sportello Unico Edilizia S.U.E. Tale modalità di presentazione è considerata l’unica valida agli effetti della decorrenza dei termini di legge, precisando che le istanze che dovessero pervenire, a partire dal giorno 10 gennaio 2022, attraverso altre modalità, sia cartacee che via PEC, verranno dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90 e pertanto non verranno prese in carico dal Settore III e, conseguentemente, dovranno ritenersi non produttive di effetti legali ai fini edilizi ed amministrativi in genere.

La Giunta ha anche disposto la diffusione degli standard tecnici e delle modalità per la presentazione delle pratiche edilizie tramite il portale, mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzione del Comune, nonché mediante webinar con gli ordini e i collegi professionali.