“Inclusione lavorativa e pari opportunità: il caso del Dsa”, esperti a confronto

BASSO MOLISE. Mondi a confronto, quello del Dsa e quello forense, grazie all’iniziativa messa a punto dal Comitato Pari Opportunità frentano. Si è tenuto il 10 dicembre il webinar dal titolo: “inclusione lavorativa e pari opportunità: il caso del Dsa”, organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità con il patrocinio del Coa di Larino. L’evento introdotto dalla presidente Paola Cantelmi è stato magistralmente moderato dall’avvocato Oreste Campopiano, presidente del Consiglio dell’Ordine, che in apertura ha sottolineato come chi si trova in condizioni di difficoltà nell’apprendimento ha diritto ad avere condizioni di parità di accesso nel mondo del lavoro, ove il contesto sociale già fortemente segnato da una crisi generalizzata si è ancora di più precarizzato a causa delle vicende pandemiche. Chi soffre di disturbi specifici risente ancora di più il peso delle conseguenze se non venga posto al pari delle persone normodotate. Sono seguiti i saluti dei presidenti delle associazioni ospiti, Jula Papa segretaria regionale di “Cittadinanzattiva”, l’avvocato Clementina Vitale, presidente dell’associazione, Aiga Larino e l’avvocato Romeo Trotta presidente dell’associazione Aiaf Molise.

La tematica di grandissimo interesse e di assoluta attualità è stata affrontata sotto diversi punti di vista ed ha visto la partecipazione di relatori di elevato spessore culturale e professionale: la professoressa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro dell’Unimol, e consulente per gli affari sociali del Presidente della Repubblica, il professor Enrico Ghidoni, neurologo e componente del Comitato Dsa-lavoro e associazione italiana dislessia, l’avvocato Antonio Caterino, componente ufficio presidenza Asla e Commissione Giovani Ordine avvocati di Milano, Graziella Vizzarri, referente regionale di cittadinanza attiva, tutti esperti professionisti dei delicati temi che sono stati trattati. Con il prof. Ghidoni sono stati approfonditi, sia dal punto di vista scientifico che più strettamente biologico, i numerosi aspetti legati alle difficoltà dell’apprendimento, le possibili conseguenze che da esso possono derivare in ogni ambito, soprattutto in quello lavorativo scolastico e professionale, i progetti in essere. La referente regionale Graziella Vizzarri ha invece evidenziato gli aspetti più strettamente sociologici, le criticità, ma anche e soprattutto i punti di forza, che il soggetto Dsa ha rispetto a coloro che non soffrono di disturbi specifici dell’apprendimento. Grazie ai contributi della professoressa Corazza e dell’avvocato Caterino, si è avuto modo di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e normativi, le misure compensative e dispensative previste nella materia, l’importanza della inclusività nel mondo del lavoro, del rispetto dell’uguaglianza e della tutela contro ogni forma di discriminazione. «Lo scopo del nostro incontro, ha sottolineato la Presidente Cantelmi, è stato quello di scoprire cos’è la dislessia, il suo reale significato e di conoscere le tutele che devono essere adottate perché chi soffre di questi disturbi specifici sia posto, al pari di tutti gli altri, nelle stesse condizioni di parità e di pari opportunità, rispetto ai propri colleghi di lavoro, ai compagni di scuola, che non ne soffrono, di affrontare la carriera scolastica, professionale e lavorativa, partendo da condizioni di effettiva uguaglianza.

Si pensi, nello specifico, all’avvocatura, ove sino a pochi giorni fa non esisteva una disciplina univoca per chi, affetto da Dsa, doveva sostenere gli esami di abilitazione alla professione forense, ed è quantomai necessario che chi si trova in queste condizioni di fragilità, venga dotato di strumenti idonei per concorrere in condizioni di totale uguaglianza! Bisogna in ogni caso dare atto alla Corte d’Appello di Milano di aver siglato un protocollo d’intesa prima e alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia di aver avuto la sensibilità di inserire una regolamentazione per gli esami di abilitazione alla professione che tiene conto dei disturbi da Dsa e connessi. Non c’è dubbio che al riguardo si sia perso anche troppo tempo, che questa sia una questione di civiltà prima ancora che di giustizia e che soprattutto non si debba perdere altro tempo nel dare a tutti le medesime possibilità di accesso, di scelta e di crescita!

Ma affinché questo accada occorre mettere in atto un lavoro sinergico, di collaborazione, di conoscenza, tutti devono camminare nella medesima direzione se si vuole puntare a costruire una vera cultura dell’inclusione e della tutela dei diritti, contro ogni forma di discriminazione, a difesa della uguaglianza, e delle pari opportunità. Posso senz’altro affermare che questa giornata è stata non solo una importante occasione di studio, ma anche e soprattutto un’opportunità di crescita professionale ed umana!»