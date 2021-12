La conferma: i Comuni possono assumere

MOLISE. Grazie al Pnrr, le assunzioni sono più facili persino nei Comuni strutturalmente deficitari , sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o addirittura in dissesto finanziario. Pure quelli con i conti in sofferenza potranno beneficiare del riconoscimento di uno spazio ulteriore in deroga ai vincoli attualmente (per i contratti a tempo determinato) limitativi ai parametri del 2009. Per ciò stesso l'accordo, raggiunto tra l'Anci e il Governo, libererà risorse per 600 milioni da destinare all'assunzione di circa 15mila lavoratori, a tempo determinato (per un periodo anche superiore a 36 mesi ma senza andare oltre il 31 dicembre 2026) e con qualifica non dirigenziale. Tutto trova forma nell'emendamento del vice-Presidente vicario Anci, Roberto Pella. Il testo è stato depositato alla Camera, in Commissione bilancio.

Molte le conferme rispetto alle indiscrezioni, soprattutto in ordine alle percentuali che - moltiplicate per la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti - genereranno il monte da destinare alle assunzioni che non andrà a gravare sulle capacità assunzionali (art. 33, d.l. n. 34/2019) che valgono per gli assunti a tempo indeterminato e, quindi, non saranno erose dai contratti a tempo determinato finalizzati al Pnrr. In assenza di tale meccanismo, le capacità assunzionali sarebbero state ridotte dalle assunzioni a termine legate al Pnrr. Quelle sbloccate saranno subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione che dovrà certificare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio. Una volta concluso l'orizzonte temporale del Pnrr, le Amministrazioni comunali dovranno prevedere, nei bandi di concorso, una riserva di posti non superiore al 40%, destinata agli assunti che abbiano svolto servizio per almeno 36 mesi.

L'emendamento Pella conferma che le percentuali determinanti tale capacità di spesa aggiuntiva saranno inversamente proporzionali alla classe demografica dei Comuni. Per la fascia da 250mila a 1.499.999 abitanti (che interessa tutte le Città più grandi, Roma esclusa) la percentuale sarà dello 0,3%. Nella Capitale (l’unica sopra il milione e mezzo di abitanti), dello 0,25%. Tra 60mila e 249.999 ab., dello 0,5%. Tra 10mila e 59.999, il limite di spesa aggiuntiva utilizzabile per le assunzioni dovrà coincidere con la media delle entrate correnti perché per tale fascia demografica la percentuale da moltiplicare sarà pari ad 1. Sotto i 10mila ab., la correzione sarà dell'1,6% negli enti da 5mila a 9.999 ab.; dell'1,8% in quelli compresi tra 3mila e 4.999 abitanti; del 2,4% per la fascia 2mila-2.999; del 2,9% per i mini-enti da mille a 1.999 ab., ed infine del 3,5% per quelli sotto i mille abitanti. L'altra novità è la previsione di un Fondo statale per i Comuni sotto i 5.000 ab. che consentirà di avere a disposizione risorse aggiuntive per coprire gli oneri per le assunzioni. L'ammontare dello stanziamento statale è di 30 milioni (per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) che verranno ripartiti, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali, tra i Comuni attuatori dei progetti previsti dal Pnrr. La ripartizione avverrà con dpcm adottato su proposta del Ministero della Funzione pubblica (di concerto con quello dell’Interno e del Mef). A tal fine i piccoli Comuni dovranno comunicare, entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto Pnrr, le esigenze di personale necessarie a coprire le carenze di professionalità da impiegare sui progetti, il cui costo non è sostenibile con le risorse a bilancio.

Nel decreto trova posto anche l'emendamento voluto dal ministro per il Sud e la coesione territoriale che consente di stipulare contratti con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione per l'attuazione dei progetti e degli interventi previsti dalla politica di coesione Ue per i cicli 2014-2020 e 2021-2027. Questa ‘task-force’ sarà destinata a supportare i Comuni del Sud e verrà finanziata con le risorse del ‘PON-Governance’ 2014-2020 nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro. A tale personale spetterà la verifica, il controllo ed il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori per valutare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

