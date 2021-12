PETACCIATO. E' ormai in pensione da tempo, ma non dimentica la comunità di Petacciato, a cui ieri ha fatto un'ultima ricetta, davvero speciale: «Il sottoscritto, dottor Nicola Luciano, in data odierna (ieri, 13 dicembre, ndr), dona al Comune di Petacciato e a titolo completamente gratuito, i seguenti beni: un comò di fattura artigianale locale, un pianoforte di provenienza inglese (Alphonse Cary-London), una lampada di stile classico toscano, un dipinto ad olio su tavola con certificato di garanzia del pittore Giovanni Morandi che, per tanti anni ha soggiornato a Petacciato, un orologio a pendolo da parete. Tutto ciò motivato dalla riconoscenza per quanto questo paese mi ha dato nel corso degli anni della mia attività di medico di famiglia».

Un gesto nobile e generoso, commentato così dal sindaco di Petacciato, Roberto di Pardo: «Dopo aver curato e prescritto ricette per tanti petacciatesi in oltre 30 anni di servizio, il dottor Nicola Luciano ha fatto la sua ultima “prescrizione” verso tutta la comunità: dona al Comune di Petacciato e, dunque, al Paese intero mobili antichi e di pregio e un quadro autentico del pittore Giovanni Morandi! Un gesto, dunque, significativo di affetto verso la nostra comunità della cui ospitalità e generosità sono orgoglioso. Grazie dottor Luciano, un ringraziamento sentito e commosso da parte mia, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza: con eterna gratitudine».