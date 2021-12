TERMOLI. Consiglio comunale nell’ordine delle due ore di lavoro, ieri pomeriggio, avviatosi dalle 18.15, circa, per finire 121 minuti dopo e una carrellata di debiti fuori bilancio da riconoscere, ben 15, a vario titolo.

Su tutti questi fascicoli di carattere finanziario, che come hanno ricordato sia il presidente dell’assise civica Annibale Ciarniello, vengono automaticamente trasmessi alla Corte dei Conti, l’opposizione ha preferito non partecipare al voto, mentre la maggioranza compattamente li ha approvati.

In apertura di seduta il consigliere di Fdi Alberto Montano ha scelto di ritirare al momento l’ordine del giorno in materia sanitaria, per discuterlo in un altro contesto assembleare, non così oberato da adempimenti obbligatori.

In prima battuta passano ratifica di variazione in bilancio e modifica al piano triennale delle opere pubbliche, poi si entra nel merito dei debiti fuori bilancio e qui, su una spesa di circa 10mila euro relativa al contenzioso idrico si accende la seduta, con l’intervento di Daniela Decaro, del Movimento 5 Stelle, a cui ha replicato il primo cittadino.

Evidente il dato di attualità della vicenda, che dopo la recentissima sentenza del Tar Molise, che ha annullato delibere di Giunta e di Consiglio, ma Roberti ha voluto chiarire dal suo punto di vista, chiamando in causa la precedente amministrazione.

L’ex sindaco Sbrocca approccia la questione nella discussione successiva.

Lavori che denotano botta e risposta continui, con toni anche particolari.

Discussione significativa anche sulla modifica al regolamento dei dehors, che però rispetto alla bozza che si conosceva ha visto ulteriori innovazioni.

Intervenuti di Michele, Stumpo, De Caro, Vigilante, Sabella, Di Brino, Fraraccio e Roberti. Sbrocca è intervenuto in sede di dichiarazione di voto.

Approvato anche il regolamento per la concessione di contributi ad associazioni.