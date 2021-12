Videosorveglianza da potenziare tra centro e lungomare Nord

TERMOLI. Punta forte il Comune di Termoli sulla videosorveglianza diffusa nel territorio comunale e dopo aver messo in prova il sistema finanziato dalla Regione Molise, integrato con le telecamere del paese vecchio, e aderito al patto per l’attuazione della sicurezza urbana promosso dalla prefettura di Campobasso, predispone un progetto per dare esecuzione a quanto l’amministrazione si è impegnata a fare. Infatti, la normativa vigente indica tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’istallazione di sistemi di videosorveglianza da prevedersi nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco. Per la realizzazione di tali impianti da parte dei Comuni sono pronti 27 milioni di euro e ora sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Possono accedere all’erogazione del contributo i Comuni che, nell’ambito dei “patti”, abbiano individuato l’istallazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone del territorio comunale o infra-comunale, come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Come già accennato, l’amministrazione ha dato il via libera alla sottoscrizione del patto con la prefettura di Campobasso autorizzando il sindaco, ed esprimendo la volontà di partecipare all’assegnazione di tale finanziamento attraverso la redazione di un progetto da parte dell’Ufficio Tecnico per la fornitura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Obiettivo è rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità presenti nel proprio territorio. Il documento è stato messo a punto dall’ingegner Quintino Graziano, attraverso il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Termoli” nell’area del centro città compresa tra corso Umberto, via Carlo Del Croix, via Aubry, via Roma, lungomare Cristoforo Colombo e via Mario Milano per favorire un controllo mirato del territorio aumentando di fatto la sicurezza della cittadinanza e la vivibilità del territorio nei punti di maggior affollamento.

Proprio quest’area era stata individuata come tra quelle di maggior degrado della città. Il costo stimato è di 190.316,42, di questa somma, 58.998,09 euro saranno a carico dell’ente e la restante parte di 131.318,33 da richiedere al Ministero dell’Interno. La giunta Roberti si impegnerà a reperire le economie occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature dell’impianto di videosorveglianza da realizzare fino a 5 anni dalla data di ultimazione dell’intervento e il progetto sarà inserito nel Programma Triennale e nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche.