Vi propongono qualcosa per telefono: come fare per evitarlo

MOLISE. L'art. 9, c. 8, introdotto nell’ordinamento dal d.l. n. 139/2021, ora è all'esame della Camera per ampliare le tutele contro il ‘telemarketing’. Una volta approvato definitivamente serve ad azzerare i consensi alla ricezione di telefonate commerciali, ivi comprese quelle automatizzate. La disposizione modifica la legge n. 5/2018 che, peraltro, sta ancora attendendo il Regolamento attuativo. Uno dei temi approfonditi, durante l'iter della normativa di dettaglio, è stato proprio la possibilità di estendere alle chiamate automatizzate le tutele già previste in caso di chiamate commerciali con operatore. Per comprendere la portata della norma va ricordato che, per effetto dell'art. 1 della legge n. 5/2018, una volta che diventerà operativo il Regolamento, l'iscrizione al Registro delle opposizioni cancellerà, in una sola volta, tutti i consensi che, di volta in volta, modulo per modulo, l'interessato abbia rilasciato ad operatori commerciali e telefonici per ricevere annunci commerciali. Ma, finché non diventeranno operative le regole di dettaglio i consensi singoli prevalgono sulla opposizione iscritta nel Registro e, quindi, si possono ricevere contatti pubblicitari seppure il numero telefonico sia iscritto nel Registro. Per evitare ciò, i consensi singoli devono essere revocati uno per uno. Cosa non semplice che, comunque, costituisce una onerosa perdita di tempo. Di contro la succitata legge n. 5 rappresenta la rivoluzione, disponendo che l'iscrizione al Registro farà ‘tabula rasa’, cancellando tutti i consensi singoli perché prende in esame solo le chiamate con operatore e, quindi, la cancellazione-‘omnibus’ riguarda le telefonate commerciali effettuate da una persona in carne ed ossa.

Ora il decreto n. 139/2021 estende la cancellazione-‘omnibus’ anche alle telefonate fatte con applicativi automatizzati e senza operatore umano. Conseguentemente, l'iscrizione al Registro delle opposizioni avrà l'effetto di revocare immediatamente anche i consensi singoli rilasciati per ricevere telefonate commerciali fatte con sistemi automatizzati di chiamata o con chiamate senza l'intervento di un operatore. Una volta che il decreto sarà convertito in legge, è prevedibile che il Regolamento attuativo possa subire un'accelerazione, così da far diventare concreta la possibilità per gli utenti di bloccare i messaggi vocali pubblicitari indesiderate, sia che provengano da una persona sia che siano fatti con un apparecchio automatico. Al riguardo, bisogna aggiungere che la modifica alla legge n. 5/2018 non annulla il fatto che per fare chiamate commerciali automatizzate e senza operatore occorra sempre il consenso dell'interessato. Per tali chiamate automatizzate si applica l'art. 130 del Codice della ‘privacy’ che vuole sempre - a monte - l'assenso esplicito del destinatario della chiamata. In effetti, l'estensione alle chiamate automatizzate della disciplina della legge n. 5 potrebbe far pensare ad una estensione a tali inviti telefonici di tutte le regole vigenti per il Registro delle opposizioni. E, tra queste ultime, anche la possibilità di fare chiamate senza consenso. Tale ultima possibilità (contatti senza consenso preventivo), grazie alle disposizioni sul Registro delle opposizioni, vale, infatti, per le chiamate (con operatore dirette, appunto) a numeri non iscritti. Ma non è così. Per le chiamate automatizzate ci vuole, e ci vorrà sempre, il consenso preventivo; e, come chiarito dal d.l. n. 139/2021, la disciplina implica l'estensione dei soli effetti positivi per l'interessato e cioè della revoca a tappeto di tutti i consensi espressi. In mancanza dell'estensione operata dal succitato decreto si verificherebbe il paradosso, per cui l'iscrizione del numero telefonico nel Registro revocherebbe tutti i consensi per le chiamate commerciali con operatore, ma non quelle automatizzate, altrettanto indesiderate.

Claudio de Luca