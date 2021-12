TERMOLI. La campagna di sensibilizzazione di Plastic Free all’interno delle scuole continua.

Il 9 e il 10 dicembre Maria De Gaetano – referente regionale Plastic free – e Fabio Canosa – referente locale Plastic free – hanno incontrato gli alunni dell’Istituto comprensivo “A:Schweitzer.

Gli incontri, focalizzati sulla problematica della presenza di tonnellate di plastica disperse nei nostri mari, sono stati inseriti nel percorso di educazione civica degli alunni della scuola.

La professoressa Valentina Limongi, referente dell’educazione civica dell’istituto, ha spiegato che questo progetto nasce dalla volontà della Dirigente scolastica Marina Crema e dei docenti di sensibilizzare i ragazzi al tema del rispetto dell’ambiente e delle regole. “Il progetto è anche un progetto di continuità” ha aggiunto la professoressa, “poiché questi incontri sono rivolti agli alunni di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Nell specifico in queste due giornate sono stati coinvolti gli alunni della scuola primaria del plesso di via Stati Uniti e gli studenti della secondaria di primo grado della Schweitzer. L’incontro con i referenti è solo una tappa intermedia di questo lavoro sull’ambiente in quanto la sensibilizzazione è cominciata tra i banchi, oggi si concretizza con l’incontro con i referenti di Plastic free e domani sfocerà in un contest e in una raccolta della plastica da parte degli studenti sulla spiaggia della città”.

Maria De Gaetano e Fabio Canosa hanno ribadito che “tutelare l’ambiente è possibile solo se si viene educati a farlo. È necessario che la cultura del rispetto dell’ambiente venga promossa fin da piccoli attraverso giochi, immagini e favole”.

Durante le attività, gli alunni della 1C della scuola media Schweitzer hanno regalato all’associazione Plastic free un video realizzato da loro, sotto la guida della docente di tecnologia Mariella Mancini, con il quale hanno voluto comunicare cos’è per loro il rispetto dell’ambiente e come risulta ai loro occhi il problema dell’inquinamento.

Infine, l’alunno della classe prima C, Alessandro Inicorbaf, ha donato all’associazione Plastic free due libricini ideati da lui sotto la guida della professoressa Mancini, in cui affronta il tema dell’inquinamento del mare attraverso testi e immagini. “L’idea di creare questo libricino mi è nata dal cuore” – queste le prime parole di Alessandro. “È nata dalla volontà di comunicare all’esterno la necessità di agire adesso al fine di preservare la terra alle generazioni future. Abbiamo affrontato il tema dell’ambiente in classe, la professoressa ci ha spiegato quanto sia importante rispettare le regole, riciclare, riutilizzare e recuperare le materie prime proprio per questo motivo il messaggio che voglio lasciare ai miei coetanei e non solo è: Riduciamo i rifiuti e viviamo una vita più sostenibile”.

Durante la “lezione/laboratorio” i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo mostrando particolare sensibilità al problema dimostrandosi anche più bravi degli adulti elencando le regole della corretta salvaguardia ambientale.

Al termine dell’incontro, in entrambi i plessi, gli alunni sono stati investiti della carica di “super eroi dell’ambiente” attraverso la consegna di un attestato affidandogli un importante compito: trattare bene l’ambiente, imparare a riciclare, sensibilizzare la propria famiglia e i propri amici al rispetto dell’ambiente.