Raddoppio ferroviario, costituito il tavolo tecnico regionale

TERMOLI. La gara d’appalto che Rfi ha avviato per il progetto di raddoppio ferroviario Termoli-Lesina (Ripalta) ha dato impulso alla realizzazione di un’opera strategica fondamentale, che serve a rendere più sicura e competitiva la dorsale adriatica, orientata sull’alta capacità, ma è necessario appunto eliminare la strozzatura del binario unico. Un programma infrastrutturale imponente, da 590 milioni di euro, al netto di Iva e oneri connessi, che certamente avrà un impatto sul territorio, tanto in Alta Puglia che in basso Molise, sulla costa di Campomarino e Termoli. Per queste ragioni, la Regione Molise, che ha partecipato alla Conferenza dei servizi del giugno scorso, con cui venne dato disco verde al progetto definitivo, dopo l’ordinanza commissariale del 2 giugno scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08.07.2021, in quanto Autorità coinvolta nel procedimento di ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – Via e Vas presso il Ministero della Transizione Ecologica, ha avviato il suo ruolo di controllore. L’Ente Vigilante alla ottemperanza delle prescrizioni è il Ministero della Transizione Ecologica; i pareri motivati della Commissione Via e Vas n. 73 del 26 marzo 2021 e 74 del 26 marzo 2021 sono stati recepiti nell’Allegato 1 “prescrizioni e raccomandazioni” dell’Ordinanza Commissariale; nella Macrofase “ante operam”, in fase di Progettazione esecutiva, con specifico riferimento applicativo alla Tematica Ambientale della Biodiversità, il Soggetto aggiudicatore dell’opera deve presentare, prima della messa in opera del cantiere uno studio redatto da specialisti del settore per valutare in maniera dettagliata ed esaustiva i potenziali impatti residui dell’opera sugli habitat e sulle specie della flora e della fauna selvatica dell’area vasta dell’opera in questione; per la condivisione ed approvazione dei documenti su riportati.

Per questo, è prescritta l’istituzione di un Tavolo Tecnico Regionale ad hoc, partecipato, oltre che dal proponente, dall’Ente/Enti gestori dei siti Rete Natura 2000, da un Rappresentante delle associazioni ambientaliste, un Rappresentante della società civile, un Rappresentante dell’Università del Molise; con nota acquisita al prot.n. 153158 del 17.09.2021, RFI Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha richiesto alla Regione Molise, in qualità di Soggetto aggiudicatore dell’opera, l’istituzione del Tavolo Tecnico regionale. Lo scorso 20 ottobre si è tenuto, con la partecipazione di Referenti della Regione Molise ed Arpa Molise, un incontro preparatorio per la costituzione del Tavolo Tecnico e sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei componenti partecipanti ai lavori. Nello specifico per quel che attiene le Associazioni Ambientaliste e l’esponente della Società Civile si è ritenuto di fare riferimento a coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica in sede; in data 21.10.2021, con nota prot. n. 170852, l’Università degli Studi del Molise è stata invitata ad individuare un proprio rappresentante componente del Tavolo Tecnico regionale; in data 08.11.2021, con nota prot.n. 178931, l’Associazione Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) è stata invitata ad individuare un proprio rappresentante componente del Tavolo Tecnico regionale; in data 08.11.2021, con nota prot.n. 178934, il Comitato Cittadini in Rete Termoli è stato invitato ad individuare un proprio rappresentante componente del Tavolo Tecnico regionale. Considerato che: sono state acquisite le disponibilità dell’Università degli Studi del Molise, di Lipu e del Comitato Cittadini in Rete Termoli; l’avvocato Matteo Iacovelli ha formalizzato con determina la costituzione del Tavolo Tecnico Regionale per l’ottemperanza alle condizioni ambientali nella seguente composizione: direttore del Dipartimento Secondo della Regione Molise o, in sua vece, un suo delegato, che lo presiede; coordinatore dello staff tecnico Via/Vas/Aia di Arpa Molise o, in sua vece, da un funzionario delegato; direttore del Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile o, in sua vece, un funzionario delegato; direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali o, in sua vece, un funzionario delegato. Per la società civile, Comitato Cittadini in Rete di Termoli, in persona della portavoce Carmelina Anna Sica o in sua vece Ciro Stoico, designati mediante messaggio di posta certificata del 08.11.2021; per le associazioni ambientaliste, Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), in persona di Enzo Cripezzi (coordinatore Lipu Puglia) o in sua vece Carlo Meo (referente Lipu per l’area Basso Molisana), designati mediante nota prot. reg. n. 189675 del 23.11.2021; per Università degli Studi del Molise, il prof. Luciano De Bonis, designato dal Rettore dell’Ateneo con nota prot. reg. n. 189690 del 23.11.2021; per il proponente, il legale rappresentante o il responsabile di progetto o loro delegati. Il Tavolo Tecnico Regionale potrà essere modificato e integrato in itinere per la migliore conduzione dei lavori. Proprio la pubblicazione della gara di appalto, datata 3 dicembre, è stato un decisivo passo in avanti per il completamento del raddoppio con gara dell’Unione Europea il bando per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta Termoli – Ripalta, secondo lotto funzionale della linea Termoli–Lesina (24,9 km), il cui valore a base di gara è di 438 milioni di euro. L’intervento, che si colloca parte in territorio molisano e parte in territorio pugliese, prevede uno sviluppo del tracciato prevalentemente in variante, con la dismissione della linea ferroviaria esistente. In questo modo saranno incrementate la capacità e la regolarità del traffico ferroviario su tutta la Direttrice Adriatica, con una riduzione dei tempi di percorrenza di circa 40 minuti di tra Bologna e Bari e di circa 60 minuti fino a Lecce. Il completamento dell’opera è previsto nel 2028.

L’investimento complessivo è di 594 milioni di euro. Per quanto riguarda il primo lotto, da Ripalta a Lesina (circa 7 km), affidato a marzo 2021, per un importo di circa 59 milioni di euro ed un investimento complessivo di 106 milioni, sono in fase di ultimazione le attività di progettazione esecutiva a cura dell’Appaltatore. Seguirà a breve la fase di apertura dei cantieri, con previsione di ultimazione lavori nel 2025. Un’opera ritenuta strategica per potenziare i collegamenti ferroviari lungo l’intera Direttrice Adriatica, da Nord a Sud. Nel giugno scorso, dopo aver recepito le prescrizioni della Conferenza di Servizi sarà possibile avviare entro novembre la procedura negoziale con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del raddoppio di linea lungo i 25 chilometri che separano Termoli e Ripalta. Sul tratto Ripalta–Lesina, assegnato lo scorso marzo a un raggruppamento temporaneo di imprese, è invece in corso la progettazione esecutiva, propedeutica alla fase di avvio cantieri, prevista entro la fine dell’anno. L’opera consentirà di aumentare la capacità, ossia il numero dei treni, di velocizzare e regolarizzare il traffico ferroviario sulla direttrice Lecce–Bologna.