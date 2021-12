Lo shopping multimarca su Asos

Asos è un sito web dedicato alla vendita di capi di abbigliamento, accessori di moda e cosmetici. Merita di essere annoverato senza dubbio fra i migliori shop online che si possano trovare in Rete, sia per la sua eccellente affidabilità che per il suo funzionamento perfetto. Asos è un portale che è stato creato in Gran Bretagna ed è da anni un punto di riferimento nel settore: vi si possono trovare indumenti eleganti e poco costosi. Il catalogo è decisamente ampio e variegato: basti pensare che ci sono circa un migliaio di brand per tutte le fasce di prezzo. I vari articoli sono distinti in categorie e sottocategorie, ma anche taglie e colori. Per quel che riguarda le modalità di pagamento, poi, si può scegliere tra PostePay, Visa, Mastercard e Paypal.

Buone ragioni per fare shopping su Asos

L’affidabilità è uno dei punti di forza di Asos, e lo si può notare dando uno sguardo ai prodotti esposti: sono tutti mostrati con chiarezza. Le foto e le descrizioni sono veritiere e ben aderenti alla realtà: il che non è certo un aspetto da sottovalutare. Merita di essere messa in evidenza, poi, la sicurezza delle transazioni: quindi chi è scettico o ha paura di fare acquisti su Internet può mettere da parte tutte le preoccupazioni. Nessun rischio dal punto di vista dei pagamenti, quindi. E se si finisce per acquistare un capo che poi non va bene, magari perché è troppo stretto o troppo largo? Nessun problema, perché le politiche di reso sono davvero interessanti.

Quanto costa fare shopping su Asos

È alquanto ampia la fascia di prezzo degli articoli in vendita su Asos. Ipotizzando di voler comprare una maglietta a maniche corte, si può puntare su un brand di assoluto prestigio come Moschino, spendendo qualche centinaio di euro, ma anche su marchi molto più convenienti, con prodotti che costano pochi euro ma che in ogni caso assicurano una elevata qualità dei materiali. Proprio la qualità è un altro dei punti di forza che è bene mettere in evidenza: è del tutto fedele a quella delle descrizioni e delle foto, non solo per i capi di fascia più alta, ma anche per quelli della vita di tutti i giorni.

Come funziona la politica dei resi

Come si è accennato, la politica dei resi è uno degli aspetti più interessanti e confortanti quando si parla di Asos. Ogni pacco, infatti, porta con sé un modulo pre-compilato in cui sono indicate le specifiche del prodotto che è stato comprato e che contiene un’etichetta staccabile. Così, se per qualche motivo si ritiene che il prodotto debba essere reso, l’etichetta può essere applicata con facilità sul pacco che andrà restituito al mittente. Il modulo, inoltre, permette di indicare la ragione per la quale si desidera restituire il prodotto: per esempio perché non ha una vestibilità adeguata, perché si è deciso di ordinare diverse taglie e quindi quelle che non vanno bene saranno restituite, perché il pacco è giunto non integro, perché il prodotto ricevuto non è quello giusto, perché c’è stato un ritardo nella consegna, e così via. Il servizio di reso di Asos è eccellente sotto tutti i punti di vista: non solo non ci sono costi da affrontare, ma nel giro di pochi giorni si può già ottenere il rimborso desiderato.

La scelta delle taglie

Come è facile immaginare, quando si comprano dei vestiti su Internet uno dei problemi più rilevanti è quello che riguarda la scelta della taglia. A questo proposito, Asos fornisce sul proprio sito ma anche sulla propria app una sorta di guida alle taglie, che aiuta a identificare con certezza le giuste misure dei vari capi. In base alle differenti fisicità, poi, Asos ha previsto la sezione Tall per i soggetti di alta statura, la sezione Taglie Comode per chi ha qualche chilo di troppo, la sezione Petite per chi è di bassa statura, la sezione Coppe Grandi per le donne che hanno il seno abbondante e la sezione Premaman per le donne che aspettano un bambino e devono fare i conti con i cambiamenti del proprio corpo.

I codici sconto di Asos

Grazie al sito Scontiebuoni.it, infine, è possibile trovare e sfruttare codici sconto Asos, che permettono di fare shopping su questo e-commerce a prezzi davvero convenienti. Scontiebuoni.it è un portale ad hoc dedicato proprio ai coupon sconto: si trovano non solo per il settore abbigliamento, ma anche per molte altre categorie, dall’editoria alla tecnologia, dal benessere alla cosmesi.