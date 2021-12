CAMPOBASSO. Si è tenuta questa mattina, mercoledì 15 dicembre, la Camera di Consiglio al Tar Molise sul servizio di emodinamica a singhiozzo, come anticipato da Termolionline lo scorso 4 dicembre.

Ai microfoni di Termolionline l'avvocato Giuseppe Ruta, affiancato dai legali Massimo Romano e Margherita Zezza, spiega cosa è avvenuto: "Si è discussa la sospensiva facendo presente che questa situazione della sospensione di questo servizio pubblico essenziale programmato a singhiozzo non è compatibile non solo con la patologia oggetto di cura, ma nemmeno con la programmazione regionale del piano sanitario che è stato predisposto e si è fatto presente che una programmazione mensile. Siamo al quarto mese, in cui viene pianificato questo servizio a singhiozzo, è reiteratamente elusiva di ciò che è stato programmato a livello regionale perché il programma regionale prevede che questo servizio debba funzionare h24 e non a chiamata, in quanto questa patologia non può funzionare a chiamata, in quanto le patologie di questo tipo non avvertono i destinatari. Sono provvedimenti che, in via emergenziale, possono essere adottati ma nella misura in cui avvengono reiterati sonoe lusivi anche del servizio pubblico sanitario che deve essere garantito ai cittadini".

Sul ripristino del servizio, invece, non sembrano esserci ulteriori certezze se non la volontà degli avvocati di continuare a 'combattere' per salvaguardare la salute dei molisani: "La controparte ha fatto presente che, da domani, il servizio verrà ripristinato nella misura in cu si parla del mese di dicembre. Quello che è incerto è se da gennaio si riattiverà lo stesso meccanismo. Se si va di mese in mese con una programmazione ad oras con dei provvedimenti a singhiozzo che ormai si stanno stabilizzando in questa modalità estemporanea chiaramente il tutto lascia presagire ad un servizio che non coprirà il fabbisogno dei cittadini".