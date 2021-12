Mercati finanziari: occhi puntati su banche centrali, sterlina e inflazione USA

Questo periodo a cavallo tra il 2021 ed il 2022 è molto particolare: l'economia continua a crescere ad un ottimo ritmo, anche se in maniera irregolare e non omogenea, ma i mercati finanziari sono pesantemente condizionati da una serie di fattori. La variante Omicron ha creato tanta paura all'inizio: i mercati hanno subito il colpo, ma poi hanno reagito recuperando, anche se c'è sempre molta cautela.

Poi c'è l'incertezza collegata all'inflazione (che negli USA, ma non solo, vola a ritmi impressionanti) ed alle decisioni che le banche centrali dovrebbero prendere nei prossimi giorni. Sul mercato valutario, invece, al di là della crescente forza del dollaro americano, è impossibile non notare il declino della sterlina. Sono tutti aspetti su cui trader ed investitori hanno già posto l'attenzione, in attesa di capire le mosse da attuare nel prossimo futuro.

L'inflazione USA viaggia a ritmi impressionanti

La fiammata dei prezzi che ha coinvolto diversi paesi nel mondo si sta facendo sentire in maniera particolare negli Stati Uniti. Con il +0.80% registrato a novembre, l'aumento su base annua è salito al 6,80%: l'inflazione USA non cresceva con questi ritmi da circa quarant'anni, quando alla Casa Bianca c'era Ronald Reagan. Il principale responsabile di questo fenomeno è il rincaro che ha interessato l'energia, con bollette e rifornimenti che sono aumentate rispettivamente del 33% e del 58% rispetto a dodici mesi fa.

Il presidente Biden afferma che l'economia degli Stai Uniti sta crescendo più forte e più velocemente rispetto al resto del mondo, aggiungendo però che è necessario intervenire per far abbassare i prezzi ed i costi delle famiglie per far sì che i consumatori recuperino un po' di fiducia. Ma quali possono essere gli interventi? Si parla di una possibile riduzione delle spese a carico delle famiglie per quanto riguarda la sanità ed i servizi sull'infanzia, ma il passo più importante è quello che dovrà fare la Federal Reserve.

Le decisioni delle banche centrali e la caduta della sterlina

La Fed ha già deciso di dare un'accelerata al tapering, ovvero al ritiro del piano di stimoli all'economia, la cui attuazione potrebbe essere anticipata da giugno al mese di marzo. Ma per avere la certezza sulle tempistiche e sulle modalità è necessario attendere ancora qualche giorno: molto dipenderà anche dai prossimi dati relativi al mercato del lavoro ed al PIL. Ma se la Fed sembra pronta ad agire, la Banca Centrale Europea per il momento ha un atteggiamento un po' più attendista.

In realtà dalla BCE hanno già dichiarato che l'inflazione sarà un po' meno temporanea rispetto alle previsioni e che potrebbe servire più tempo per tornare ai normali livelli intorno al 2%. Per questo si valuta l'idea di ridurre l'acquisto di bond a partire dal mese di aprile. Nel Regno Unito si segnala l'indebolimento della Sterlina, giunta al suo livello più basso di un anno nei confronti del dollaro: la variante Omicron, con la reintroduzione delle restrizioni, ed il calo di fiducia nella ripresa, sono tra i fattori che stanno trascinando verso il basso la moneta.