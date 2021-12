Servizio idrico integrato a Termoli, Consiglio di Stato accoglie sospensiva

TERMOLI. Il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva proposta dal Comune di Termoli relativa alla gestione servizio idrico integrato della città di Termoli.

Il testo del decreto:

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10474 del 2021, proposto da Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fma Opere e Acquedotti Sud S.r.l., non costituito in giudizio;

nei confronti

Acea Molise S.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00424/2021, resa tra le parti, concernente ricorso per l 'annullamento

- della delibera di Consiglio comunale n. 43 del 11.09.2020 del Comune di Termoli, pubblicata sull'Albo pretorio del comune di Termoli dal 21/9/2020 al 6/10/2020, avente ad oggetto “Gestione servizio idrico integrato della città di Termoli. Ratifica N. 10474/2021 REG.RIC. deliberazione di G.C. n. 299 del 17.12.2019”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non noto, ivi compresi:

• la delibera di Giunta comunale n. 299/2019, con cui si è deliberato di prorogare il rapporto di gestione del servizio idrico integrato con la Crea Gestioni s.r.l (ora Acea Molise s.r.l.) sino alla data del 31.12.2021;

• la delibera di Giunta comunale n. 243/2019, con cui si è deliberato che la procedura di subentro della Florio Group s.r.l. (ora FMA Opere e Acquedotti Sud s.r.l.) nella gestione del servizio idrico comunale non ha avuto alcun esito;

• il verbale di riunione del 2/12/2019, recante predisposizione di nuova articolazione tariffaria e redazione della bozza della Convenzione di gestione;

• la nota del 12.8.2020, trasmessa a mezzo pec, del Dirigente dei Lavori pubblici e manutenzione del comune di Termoli, di riscontro alla diffida della FMA Opere e Acquedotti Sud s.r.l. del 7.8.2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, in primo luogo, l’atto di appello consta di 102.000 caratteri complessivi circa (corrispondenti, - nel formato di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.167 del 22 dicembre 2016, in materia di “limiti dimensionali degli atti processuali”-, ad oltre 51 pagine), e dunque viola i limiti consentiti in via ordinaria per gli atti di appello (70.000 caratteri) - e, peraltro, anche quelli autorizzabili in deroga ai sensi dell’art.5 del suddetto DPCdS (100.000 caratteri nel predetto formato), senza che risulti avanzata la prescritta preventiva autorizzazione al superamento dei limiti suddetti (da presentare sullo “schema di atto di appello”, e quindi anteriormente alla sua stessa notifica);

Rilevato, tuttavia, che allo stato delle esigenze cautelari rilevanti nella presente sede, appare sussistere, in relazione alle difficoltà operative di continuità del N. 10474/2021 REG.RIC. servizio idrico, quali insorgenti dagli effetti esecutivi della sentenza appellata (che implica la prospettiva di subentro della società controinteressata nel servizio,

sebbene in via necessariamente solo temporanea e transitoria, laddove il servizio medesimo avrebbe già dovuto essere oggetto di affidamento, mediante apposita gara, in sede di gestione da trasferire al superiore “ambito” regionale dell’Egam), il periculum nel grado di intensità richiesto dall’art.56 c.p.a.;

P.Q.M.

accoglie e per l’effetto sospende gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 gennaio 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2021.