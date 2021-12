TERMOLI. Tramite il progetto “La Città che legge”, in collaborazione con il Comune di Termoli, la Pro Loco di Termoli con due sue volontarie, Sara Di Tullio e Giada Virgilio, ha messo in atto un’idea: quella di recarsi periodicamente presso le strutture di riposo per anziani, riunire gli ospiti e leggere loro dei passi di alcuni libri di racconti.

L’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo dagli anziani che, oltre ad ascoltare attentamente le letture di Sara e Giada, a loro volta raccontavano alle due ragazze il loro vissuto, fatti e fatterelli che ricordavano ai tempi della loro adolescenza. Chiaro che le persone diversamente giovani fanno meno fatica a ricordare dei fatti accaduti molti anni prima che fatti recentissimi.

Abbiamo chiesto alle ragazze della Pro Loco che tipo di letture preferivano i loro interlocutori e ci hanno risposto che molti chiedevano loro di leggere il capolavoro della narrativa per adolescenti di Edmondo De Amicis “Il libro Cuore”: uno dei più importanti libri per ragazzi della letteratura italiana. Scritto nel 1886, il volume racconta il mondo della scuola pubblica dell'epoca.

Giada Virgilio e Sara Di Tullio sono rimaste visibilmente emozionate e impressionare traendone anche un arricchimento personale da questa esperienza per la città che legge.