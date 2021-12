«Non ci sono fatturazioni anomale», la precisazione dell'Acea inviata al Comune

TERMOLI. Caro bollette, argomento gettonatissimo e non risparmia neppure critiche e invettive da parte degli utenti dell’Acea Molise a Termoli, anche illustri, che sui social si sfogano, adducendo anche presunte responsabilità dell’amministrazione comunale. In merito a questi rilievi, l’Acea ha risposto al Comune di Termoli. «In riferimento alla presunta anomalia riguardo alle modalità di fatturazione dei consumi idrici segnalata nella citata in oggetto, si specifica che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera – impone a tutti i gestori del Sistema idrico integrato (SII) che gestiscono l'attività di acquedotto e operano sul territorio nazionale, fatturazioni sempre più rispondenti ai consumi effettivi di acqua. In tema di rilevazione consumi, ha stabilito nuovi obblighi di lettura, con almeno due tentativi all'anno. Nel dettaglio, nel caso di utenti, con consumi medi annui fino a 3.000 mc i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all'anno; oltre i 3.000 mc l'obbligo diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni. A garanzia degli utenti, sono state rese disponibili nuove modalità per incentivare l'autolettura, comunicabile via telefono, web o sms mediante sistemi disponibili tutto l'anno, 24 ore su 24. Acea Molise inoltre si è dotata di modalità che permetta la messa a disposizione della misura espressa dal totalizzatore, raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione. A tal proposito si segnala che molte sono le utenze con misuratore interno.

Per tante di queste utenze, la maggior parte dei clienti impedisce l’accesso alla proprietà privata e non inoltra l’autolettura attraverso i canali messi a disposizione, mettendo in gravi difficoltà Acea Molise per mancato rispetto della delibera 218/2016. La delibera 218/2016/R/idr, introduce una disciplina uniforme a livello nazionale per garantire più certezza nella determinazione dei consumi di acqua ai fini della fatturazione, promuovendo anche l'utilizzo efficiente della risorsa idrica, per la riduzione degli sprechi e una maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo. In tema di fatturazione dei consumi, a completamento del calendario di lettura con quello di fatturazione, l’Arera con la delibera 655/2015 - art.38 - ha inoltre stabilito che Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione dei consumi medi annui. Il numero di fatturazioni nell’anno è differenziato come segue: n. 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc; n. 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc; n. 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc; n. 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Tanto premesso, con la presente si ribadisce che Acea Molise s.r.l. è adempiente nell’applicare quanto previsto dalle delibere dell’Autorità chiamata a funzioni di regolazione e controllo. In ogni caso per quanto riguarda il periodo intercorrente tra le letture effettive, si fa notare che il consumo effettivo è fatturato con il sistema del pro-die per cui, i metri cubi sono calcolati in base ai giorni di effettivo consumo. Pertanto l’eventuale intenzionalità di fatturare in particolari periodi dell’anno particolari consumi è assolutamente infondata. Si invita a non dar credito ad illazioni che se ulteriormente palesate saranno fermamente contestate. Si rimane sempre a completa disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario a dimostrazione di quanto appena rappresentato».