La battaglia di Giada per riaffermare l'età dell'innocenza

ROMA. Passa dalla Camera al Senato la battaglia di Giada Vitale, per ottenere quelle risposte che fino a oggi non sono arrivate, come ha rimarcato il senatore Fabrizio Ortis, che ha organizzato nella sala Nassiriya la conferenza stampa di ieri alla quale hanno preso parte la deputata Stefania Ascari, la psicologa Luisa D’Aniello, la delegazione del Telefono Rosa, i legali che curano la vertenza civile e la giornalista di Rai Uno Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane.

«Le porte della giustizia per me si sono chiuse o, forse, non si sono mai aperte». Con queste parole Giada Vitale ha raccontato presso il Senato della Repubblica, la sua vicenda in merito al caso di don Marino Genova e gli abusi da lui perpetrati alla sua persona. La sua battaglia continua anche se don Marino è in carcere. Insieme all’onorevole Ascari al senatore Ortis, padrone di casa, che si sono battute in prima persona affinché questa brutta pagina avesse una risposta, concreta, sempre accompagnata dalla psicologa Luisa d’Aniello. Ma la risposta non è arrivata. I meccanismi da loro richiesti non sono stati attivati. E’uno scenario complesso.

«Le leggi ci sono. Possono essere migliorate e integrate ma ci sono. In questi casi serve anche l’empatia che troppo spesso nei tribunali viene meno. Qui si parla di abusi sessuali su minorenni e tutti gli operatori devono essere in grado di comprendere la vittima. Una nota dolente nel caso di Giada è la mancanza di protezione nei suoi confronti. In Molise questi punti di riferimento mancano ed ha comportato una specie di isolamento e questo ha fatto sì che la vittima fosse colpevolizzata mentre il carnefice è passato a vittima. Questo fa rabbrividire. I commenti che ho visto sono sessisti, retrogradi e patriarcali. La violenza di genere sono frutto di discriminazione, omertà e pregiudizi. Ci vuole educazione sin dai primi banchi di scuola», ha riferito la Ascari. Si lavora troppo poco sul maltrattante, se non si lavora su di loro, una volta uscito dal carcere farà la stessa cosa. Serve un lavoro di squadra, sia per il caso di Giada sia per tanti altri casi simili.

La dottoressa D’Aniello che segue Giada da due anni ha spiegato come le porte della giustizia non si siano mai aperte. La dottoressa D’Aniello ha sottolineato come per il Gip sarebbe stato opportuno fare un ulteriore approfondimento prima di giungere all’archiviazione del caso ma purtroppo la Procura non ha mostrato interesse. «Speriamo che la politica ci dia ascolto e si possa far luce su questa aberrante pagina di abusi sessuali». Non si fermeranno né gli avvocati di Giada né Testamento (ieri assente), Ascari e Ortis che si dicono decisi a ottenere una risposta concreta dalla ministra Cartabia. Non è possibile che una bambina sia cosciente e consenziente al compimento dei 14 anni di età. E’impossibile che un ministro non dia risposte concrete su queste violenze da parte, poi, di un sacerdote. «Combattiamo con te, contro la mentalità retrograda del paese, contro le violenze, contro don Marino. Noi siamo con te», ha concluso Eleonora Daniele, giornalista Rai che tante volte ha ospitato Giada nella sua trasmissione.

«Noi come Telefono Rosa siamo con Giada e partiremo insieme a te per la causa in giudizio civile di chi ti ha offesa», ha precisato la presidente del Telefono Rosa. Non può più passare il messaggio che è “sempre colpa della vittima”, sempre colpa della donna che se l’è andata a cercare. Perché una bambina non può essere definita facile. Una bambina non può essere additata come frivola e facile solo perché una figura maschile è mancata. Una vittima è vittima sempre ma nei paesi “retrogradi” del sud, la vittima sarà sempre vista come il carnefice e si sentirà tale per sempre perché la giustizia, quella che dovrebbe difenderci, è più retrograda dei giudizi che hanno investito Giada.