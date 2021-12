TERMOLI. Rinviato nelle scorse settimane, l’autore molisano Mauro Gioielli ha incontrato i ragazzi all’istituto comprensivo Oddo Bernacchia.

Presente il Consiglio Annibale Ciarniello. L’iniziativa si inquadra nell’ambito del ciclo #Libriamoci2021, in collaborazione con l’associazione “Casa del Libro” e la presidente Daniela Battista.

Coinvolti i ragazzi delle classi 1^ D e 1^ A della scuola secondaria di primo grado, con la docente referente del progetto “Patto per la lettura”, Carla Di Pardo, assieme alle colleghe del Laboratorio di lettura ad alta voce Chiara Cerrone, Maria Teresa Speranza e Maricò Gallo.

Mauro Gioielli è autore di non poche opere riguardanti il folklore narrativo, ha raccolto e pubblicato centinaia di storie fantastiche, collaborando fra l’altro alla prestigiosa collana «Fiabe Italiane» della Arnoldo Mondadori. Gioielli è stato il primo studioso a identificare gli elementi eco-tipici delle più diffuse tipologie di fiabe tradizionali europee, ed ha inoltre elaborato la "Teoria della scacchiera" riguardante una suggestiva base di costruzione e di svolgimento della narrativa fiabistica. Gioielli ha ricevuto diversi riconoscimenti, fra cui il Premio letterario nazionale “Nicola Scarano” (1986), il Premio culturale “Sannio Nostro” (1988), il “Premio Molise Cultura” (2017).

Di recente, ha pubblicato un nuovo libro di fiabe per le scuole: “Il mondo incantato”, stampato dall’editore Cosmo Iannone.

«È stato un evento unico e straordinario, emozionante, tra racconto storie Fiabe e leggende, il cultore Mauro Gioielli studioso, conoscitore, scrittore, giornalista, musicista e cantante, ci ha intrattenuto lasciandoci per circa due ore con il naso all’insù. Ha accompagnato il tutto con intramezzi musicali di elevato spessore, la zampogna è stata protagonista insieme al duo e alla sua voce imponente “Tu scendi dalle stelle” e altri brani natalizi e popolari della tradizione molisana – ha riferito l’insegnante Carla Di Pardo - gli alunni erano incantati, tante le curiosità e le domande, l’artista ha risposto simpaticamente a tutte, invogliando i ragazzi alla lettura, la cultura dei libri, sono loro il sapere. Questo evento scolastico da me ideato è stato possibile grazie a Daniela Battista, presidente dell’associazione Casa del Libro alla scuola e alla dirigente Rosanna Scrascia, alle colleghe Maria Teresa Speranza e Maricò Gallo, docenti di Italiano e al Patto per la Lettura Termoli che Legge, con il Comune di Termoli. L’appuntamento che doveva essere svolto a novembre attraverso il Contest nazionale Libriamoci LaAV (Lettura ad Alta Voce) è stato rimandato ad oggi a causa di un impedimento indipendente da ogni uno di noi».