PETACCIATO. «Ancora qualche giorno di disagio per chi percorre la strada Petacciato-Termoli (tratturo) che collega la zona Pipalla fondovalle Sinarca e la Vaccareccia. I lavori di asfalto termineranno venerdì e finalmente potremmo percorrere le 3 arterie in maggiore sicurezza. Presto avranno inizio i lavori per la realizzazione della rotonda sulla statale 16». Lo annuncia il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.

«Ora lavoriamo per ripristinare la strada che collega Petacciato a Montenero.Lavoriamo su tutti i fronti per migliorare “la qualità di vita dei nostri concittadini” anche per sistemare infrastrutture che non dipendono dal comune ma che i petacciatesi utilizzano nel quotidiano. Grazie a Francesco Roberti e ai consiglieri provinciali per le attenzioni rivolte al territorio».