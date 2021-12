TERMOLI. Una cartella clinica esemplifica quelli che sono i rischi di avere il servizio di Emodinamica a singhiozzo all’ospedale San Timoteo di Termoli, tanto da indurre una famiglia che nell’ottobre scorso ha perso un proprio caro a soli 58 anni, a intervenire in adiuvandum nella battaglia di giustizia amministrativa (e non solo legale, ma anche di civiltà) che cittadini-amministratori di Termoli e l’associazione Cuore Molisano hanno promosso contro i due ultimi documenti che mostravano giorni di chiusura di questa specialità così delicata in viale San Francesco.

Affidandosi all’avvocato Laura Venittelli, nell’udienza in camera di consiglio di ieri al Tar Molise, è stato portato all’evidenza del collegio quanto avvenuto proprio al 58enne Raffaele, che ha accusato un infarto, è giunto all’ospedale San Timoteo, ma l’Emodinamica era chiusa; è sopraggiunto un secondo infartuato, trasferito con l’unico emodinamista all’ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre il 58enne dopo diverse ore è stato trasferito alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ma ormai giunto in condizioni critiche, è deceduto nei giorni seguenti, come spiega la Venittelli.