TERMOLI. Mario Ianieri, ex Presidente sezione Avis di Termoli oggi vice presidente vicario, da pochi minuti ha ricevuto il Diploma di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica” conferitogli dal Capo dello Stato lo scorso 2 giugno. Diploma ricevuto presso il presso I Saloni di Rappresentanza del Palazzo di Governo dalle mani del Prefetto di Campobasso, il Dottor Francesco Antonio Cappetta. Un riconoscimento e un’onorificenza davvero meritata per Mario Ianieri che, da quando ha retto la presidenza della Sezione Avis di Termoli, ha continuato con abnegazione e tanto slancio il lavoro portato avanti dai predecessori.

La sezione Avis di Termoli con la sua presidenza ha toccato picchi storici di donazioni diventando, in rapporto alla grandezza della nostra regione come media italiana, la più concreta come numero di donazione e donatori allo stesso tempo: con lui c’è stato un incremento esponenziale con i giovani studenti, ogni scuola superiore di Termoli forniva numeri di giovani donatori ogni anno crescente e gli stessi volontari della sezione offrivano un servizio di trasporto dalla scuola al centro trasfusionale e ritorno.

Non ci son state manifestazioni sportive dove non c’era la presenza dell’Avis, per non parlare del lavoro di gemellaggio della Repubblica di Malta: presenze nell’isola mediterranea dei rappresentanti termolesi e viceversa loro in visita a Termoli. Il proselitismo che è stato fatto dall’Avis termolese negli ultimi anni è stato davvero crescente e, ripetiamo, anche perché noi stessi ne siamo stati testimoni oculari, senza sminuire affatto l’opera di chi lo ha preceduto nella Presidenza con lavori e risultati eccezionali. Mario Ianieri ha dato un incremento e una svolta a tutto il movimento e questo riconoscimento conferitogli oggi a Campobasso è il giusto riconoscimento ad un uomo di una concretezza e praticità unica e, come termolesi, non possiamo che andarne fieri ed orgogliosi per lui e tutto il movimento Avis ed i suoi fantastici volontari e naturalmente anche per l’attuale presidente il Dottor Pasquale Spagnuolo, altro pioniere efficacissimo di tutta la sezione termolese.

Mario Ianieri alla Cerimonia era accompagnato dal Sindaco di Termoli Francesco Roberti che è apparso entusiasta e commosso per questa importantissima onorificenza ricevuta da un meritevole cittadino della città da lui amministrata.