TERMOLI. Attivati i centri pediatrici vaccinali, come da indicazione del Ministero della Sanità e del commissario all'emergenza Covid Figliuolo. Sono quattro i giorni prescelti, distribuito nell'arco della settimana tra martedì, giovedì, venerdì e domenica in dieci diversi centri, due a Campobasso, due a Termoli, 1 ciascuno a Isernia, Venafro, Riccia, Bojano, Frosolone, Agnone. L'Asrem indica anche il numero delle dosi previste da somministrare, che vanno dalle 20 alle 240, a seconda della localizzazione.

In basso Molise ci sono la sede dell'Asrem, in via del Molinello, e il PalAirino, rispettivamente calendarizzati il venerdì al vecchio ospedale dalle 9 alle 13 (20 dosi previste) e dalle 15 alle 19 del martedì al PalAirino (120 le somministrazioni).