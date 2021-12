Guardie mediche, sono 37 le figure carenti nel solo Distretto Asrem del basso Molise

TERMOLI. Dopo medici di famiglia e rete di emergenza sanitaria del 118, polemiche e iniziativa sulla carenza delle guardie mediche, che hanno determinato la programmazione a singhiozzo del servizio di continuità assistenziale, arriva la delibera del direttore generale dell’Asrem, anche in virtù dell’incontro avuto lunedì scorso in prefettura a Campobasso, coi sindaci di Santa Croce di Magliano, Ururi, Portocannone, Campomarino e San Martino in Pensilis. Il provvedimento è del 14 dicembre, e mette nero su bianco quale sia il fabbisogno di guardie mediche in tutti i distretti. Entriamo nello specifico in quello di Termoli.

«Il direttore del distretto di Termoli (Giovanni Giorgetta, ndr) con nota prot. n. 134657 del 10.12.2021 ha comunicato che nel distretto di competenza risultano carenti n. 37 incarichi di continuità assistenziale per n. 24 ore settimanali ciascuno e precisamente:

TERMOLI

n. 5 posti da 24 ore sett. cadauno

CAMPOMARINO/PORTOCANNONE

n. 2 posti da 24 ore sett. cadauno

PETACCIATO/SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

n 2 posti da 24 ore sett. cadauno

GUGLIONESI-MONTECILFONE

n. 3 posti da 24 ore sett. cadauno.

LUPARA-GUARDIALFIERA

n. 3 posti da 24 ore sett. cadauno

MONTENERO DI BISACCIA-MAFALDA

n. 3 posti da 24 ore sett. cadauno.

CASTELMAURO/CIVITACAMPOMARANO

n. 1 posto da 24 ore sett.

MONTEFALCONE-SAN FELICE-MONTEMITRO

n. 1 posto da 24 ore sett.

PALATA/ACQUAVIVA COLLECROCE/TAVENNA

n. 2 posti da 24 ore sett. cadauno

SANTA CROCE DI MAGLIANO

n. 2 posti da 24 ore sett. cadauno

SAN MARTINO IN PENSILIS–URURI

n. 3 posti da 24 ore sett. cadauno

MORRONE - RIPABOTTONI

n. 3 posti da 24 ore sett. cadauno

CASACALENDA/PROVVIDENTI

n. 2 posti da 24 ore sett. cadauno

BONEFRO/MONTELONGO/ROTELLO

n. 2 posti da 24 ore sett. cadauno

COLLETORTO/SAN GIULIANO DI PUGLIA

n. 3 posti da 24 ore sett. Cadauno».

Il direttore Asrem prende atto che dovrà darsi luogo in prima istanza alle eventuali richieste di spostamento all’interno dell’Azienda Sanitaria Regionale dei medici titolari di incarico di continuità assistenziale in questa Azienda così come stabilito dall’art. 22 del vigente Accordo Integrativo Regionale; riservarsi di individuare, con successivo provvedimento, il numero di posti vacanti di continuità assistenziale eventualmente presenti una volta espletati gli spostamenti di cui sopra e la loro dislocazione.