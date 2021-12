L'abbraccio di Giuseppe Pio col professore dell'Alberghiero Alberto Pelusi

TERMOLI. La rinascita dopo il coma. E’ così con questa foto dove gli occhi tornano a brillare, abbracciato al professor Alberto Pelusi, dell’alberghiero di Termoli, Giuseppe Pio D’Astolfo fa sapere a tutti che ha ripreso la sua vita in mano. Quel tragico 17 ottobre del 2020, Giuseppe Pio fu aggredito da cinque ragazzi di origine rom e finì in coma. Un susseguirsi di messaggi di speranza, di preghiere, di domande. Ma soprattutto una, perché? Un ragazzo dal viso buono, un ragazzo che non avrebbe fatto del male a nessuno.

Perché proprio a lui? Perché esiste gente che così frustrata da prendersela per tutto, tanto da mandare in ospedale un ragazzo che non aveva fatto nulla? La mente umana a volte è un mondo sconosciuto. Ma Giuseppe Pio ne è uscito fuori. Giuseppe Pio è tornato a vedere la luce, quella luce del sole che scorgiamo dai suoi occhi. Quelli che hanno lottato giorno dopo giorno per tornare a vivere. E insieme al suo caro amico e professore Alberto Pelusi, manda un forte abbraccio a tutti quelli che lo hanno abbracciato anche solo virtualmente pregando in una sua ripresa.