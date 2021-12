LARINO. «Con stima e riconoscenza abbiamo concesso la cittadinanza onoraria di Larino al professore Ermanno Dell’Omo, uomo di rara competenza ed altissimo merito professionale». L’annuncio del sindaco Giuseppe Puchetti ha smosso il popolo social, con decine di attestati di stima e condivisione per un riconoscimento a chi, per tanti anni, ha reso la città frentana e l’ospedale Vietri sinonimo di eccellenza per quanto riguarda la branca medica dell’Oculistica. Davvero un centro rinomato a livello nazionale, quello che poi venne smantellato, purtroppo.

«Il professor Dell'Omo, per trent'anni primario di Oculistica presso l'ospedale Vietri di Larino, si è distinto per gli alti meriti conseguiti nel corso della sua brillante carriera professionale. Le sue doti umane e le abilità chirurgiche hanno dato prestigio al nosocomio frentano nel quale accoglieva con professionalità ed empatia pazienti provenienti da ogni parte di Italia. Per la sua testimonianza di medico, preoccupato di sovvenire alla necessità di tanti ammalati, privo di interessi personali "Egli" si è reso degno di essere indicato alle generazioni presenti e future come esempio di virtù cristiane e civiche, attestate dal suo quotidiano impegno in favore della Comunità civile. La Città e il Consiglio comunale in segno di affettuosa gratitudine e di immensa stima», recita la pergamena ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Ermanno Dell'Omo.

Il primo cittadino Puchetti, rivolgendosi a Dell'Omo, al cospetto di familiari, colleghi e amici presenti in sala consiliare, lo ha definito uomo di rara competenza e altissimo merito professionale. «Si è preso cura dei suoi pazienti con professionalità e conoscenza, umanità ed empatia, disponibilità e ascolto, attenzione e rispetto. Col riconoscimento della cittadinanza onoraria, noi tutti vogliamo ufficialmente ringraziarla anche per il prestigio che ha dato alla città di Larino. Lei è stato promotore di cultura e innovazione al servizio dei pazienti, creando nel contempo una squadra di professionisti molto valida, affiatata, armoniosa, che ha dato grande prestigio a livello nazionale al Vietri di Larino. Lei è riusciti a conferire un immenso prestigio all'aspetto più importante della vita dei cittadini e della società tutta, ovvero quello della tutela della salute, che è strettamente collegato alla solidarietà e alla qualità della vita. Non credo di esagerare se dico che ogni singolo cittadino di Larino gioirà nel sapere che ora avrà come concittadino il dottor Dell'Omo. Per cui siamo qui anche a sancire un legame che c'è sempre stato e le diamo il nostro caloroso benvenuto». Poi il ricordo: «Il compianto direttore del Vietri, Rolando Ciciola, lo andò a prendere e fu accolto dall'assessore Pontico e dalla banda che quel giorno suonava in onore della festa di San Francesco».