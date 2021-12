Mancano i pediatri, Asrem accelera: avviso per reclutarne 12 e salvare i punti nascita

CAMPOBASSO-TERMOLI-ISERNIA. Allarme rosso per la sanità molisana a causa della carenza di medici nelle strutture ospedaliere e, in particolar modo, nel settore della pediatria. Una situazione che metterebbe in serio pericolo la stessa sopravvivenza dei reparti tra cui, appunto, i punti nascita dei presidi regionali, con conseguente migrazione forzata degli utenti verso altre regioni.

Per evitare questo l’Asrem ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di n. 12 incarichi libero professionali a medici specialisti in pediatria.

Il testo dell’avviso:

SI RENDE NOTO CHE

Verificata la gravissima carenza di Medici Specialisti in Pediatria presso la ASReM, al fine di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. n. 161/2014 in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nelle more del reclutamento di personale a tempo indeterminato mediante dell’espletamento delle procedure concorsuali previa procedura di mobilità,

visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e l’art. 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii.;

con deliberazione n.______ del _____________ è stata indetta procedura selettiva pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali, per il conferimento di incarichi libero professionali a

N. 12 MEDICI SPECIALISTI IN PEDIATRIA

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI:

- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia

- Abilitazione all’esercizio della professione

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

- Specializzazione in Pediatria o scuole equipollenti o affini.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione

TIPOLOGIA COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO

Gli incarichi sono da espletarsi presso i Presidi Ospedalieri dell’ASReM. La durata degli incarichi avrà decorrenza utile per il reclutamento di personale mediante avviso pubblico a tempo indeterminato, e comunque della durata di 3 mesi. Gli incarichi richiederanno un impegno lavorativo di 34 ore settimanali circa, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dell’unità operativa di assegnazione e d’intesa con il Responsabile della medesima.

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in € 50,00 comprensivo di qualsivoglia onere (iva, ritenute fiscali, ecc..) e di eventuali spese di trasferta.

L’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione .

All’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare all’ASReM idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile verso Terzi in relazione all’attività professionale da prestare

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande redatte su carta semplice debitamente firmate e datate, indirizzate al Direttore Generale dell’ASReM - Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso - devono essere inviate entro e non oltre il 7°

(settimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul sito ASReM

1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante la dicitura “Avviso pubblico per il conferimento di n. 12 incarichi libero professionali – PEDIATRIA;

ovvero alternativamente

2. a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con un unico file PDF, all’indirizzo asrem@pec.it, con indicazione nell’oggetto della dicitura “Avviso pubblico per il conferimento incarichi libero professionali- PEDIATRIA

Si precisa che tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all’utilizzo da parte del Candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto non sarà ritenuto valido l’invio di posta elettronica semplice/ordinaria, ovvero da PEC non personale anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato.

3. consegna personale, o tramite terzi, all’Ufficio Protocollo ASReM -Via Ugo Petrella, 1 Campobasso negli orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il termine fissato è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande inviate oltre il predetto termine. A tal fine si precisa che fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello Allegato A al presente avviso.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare:

 curriculum formativo e professionale del candidato in carta semplice, datato e firmato. Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

 fotocopia del documento di identità in corso di validità.;

I titoli e le pubblicazioni devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (DPR.445/2000 e L.183/2011) .

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autocertificazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e materialmente presentate. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00

Il mancato possesso anche di un solo requisito per la ammissione o la mancata sottoscrizione della domanda determinano l’esclusione dall’avviso.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità, il candidato decade con effetto immediato dai benefici eventualmente conseguiti, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli incarichi oggetto del presente avviso saranno conferiti con provvedimento del Direttore Generale, previa valutazione comparata dei curricula dei candidati effettuata da apposita Commissione, della quale faranno parte rappresentanti dell’Azienda che utilizzeranno i professionisti.

La valutazione comparata dei curricula professionali verrà effettuata sulla base della formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico, con particolare riferimento a - Formazione accademica - Attività professionali - Attività formative, di studio e aggiornamento - Attività didattica - Attività scientifica - con i criteri specificati nell’allegato B al presente avviso.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet Aziendale e potrà essere utilizzata per il conferimento di diversi ulteriori incarichi anche con validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero necessari.

L’esito della procedura comparativa, recepito con provvedimento del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito internet dell’Azienda.

Conferimento degli incarichi-Risoluzione del rapporto

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria e verranno regolati da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dalla competente struttura di riferimento.

Prima della stipula del suddetto incarico, il candidato vincitore dovrà produrre la documentazione probante il reale possesso di quanto dichiarato. Il candidato vincitore che non produrrà la prescritta documentazione, verrà dichiarato decaduto dall’attribuzione dell’incarico. In caso di decadenza dall’attribuzione dell’incarico, si procede, con le medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione dell’incarico al candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto successivo.

E’ fatta salva la possibilità, a seguito del modificarsi delle esigenze aziendali o di interventi limitativi previsti da disposizioni normative, dell’eventuale ridefinizione, anche in diminuzione, del monte ore assegnato.

L’Azienda potrà risolvere i contratti per inadempienza, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista risultino non conformi a quanto previsto nel contratto ovvero del tutto insoddisfacenti.

Il rapporto si risolve comunque automaticamente, senza necessità di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto.

L'Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di prorogare, sospendere , modificare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le condizioni e clausole in esso previste.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Funzionario incaricato sig.ra Rosaria Avicolli– tel. 0865/442550.