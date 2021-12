TERMOLI. «Una battaglia di civiltà affinché si possa salvare almeno un cittadino». Sulla scorta di questa frase è stato promosso il ricorso ad adiuvandum al Tar Molise da parte della famiglia del 58enne deceduto per le conseguenze di un infarto subito nell'ottobre scorso a Termoli e poi ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo, anche a causa del servizio di Emodinamica chiuso per la programmazione a singhiozzo andata avanti dall'ultima decade di settembre e fino a oggi. Infatti, nella programmazione di fine novembre, dalle 8 di venerdì 17 dicembre a tutto il 31 dicembre non si avranno più mancati turni.

All'esito della Camera di consiglio di mercoledì scorso, dove era intervenuta proprio a tutela dei congiunti che hanno perso il capofamiglia, l'avvocato Laura Venittelli commenta con Termolionline le risultanze di questo ricorso, che senza dubbio hanno indirizzato i magistrati a dare una sostanza diversa al diniego alla sospensiva sull'istanza generale, poiché di fatto già concluso il periodo di "scopertura" dei turni in Cardiologia, con la chiamata in causa dell'Asrem a dire cosa sia avvenuto e cosa intenda fare nel prosieguo, fino all'udienza di merito del giugno prossimo.