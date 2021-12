TERMOLI. Seconda puntata di “Generazione Social“: dopo aver conosciuto nella prima puntata Carmine Carotenuto, un giovanissimo calciatore 15enne che è stato il più giovane in Italia ad esordire nei campionati regionali d’Eccellenza, oggi conosciamo un giovane e molto bravo creatore di moda. Si tratta di uno stilista termolese, poco più che ventenne, che risponde al nome di Alessandro Fratino. Lo abbiamo incontrato pochi giorni prima del suo esordio, lo scorso 11 dicembre, con la sua personale sfilata di moda, terminata con grandissimo successo presso il ristorante la Cala dei Longobardi a Termoli.

Alessandro coltiva la sua passione fin da quando era piccolo: ha iniziato dapprima a giocare e poi a creare davvero ed oggi, dopo essersi diplomato all’istituto Alberghiero di Termoli, lavora come cameriere nello stesso locale dove ha tenuto la sua prima sfilata.

Ma il suo sogno, pur tenendo sempre aperta la porta del suo diploma di cucina, è senza dubbio il fascino di creare vestiti e di lavorare nella moda. Stando ai primi risultati bisogna riconoscere che ci sa fare davvero. Ascoltiamo da lui stesso come è nata questa passione per la creazione di Moda in style Fratino.