Finalmente messi a disposizione dallo Iacp gli alloggi popolari di Colle Macchiuzzo

TERMOLI. L’Istituto Automono di Case Popolari di Campobasso, per tramite del commissario liquidatore Nicola Travaglini, ha comunicato al Comune di Termoli che i nuovi alloggi di Via dei Gigli sono pronti per essere assegnati così come riportato con una apposita nota allegata a firma dell’ingegner Salvatore Donno.

Finalmente, dopo mille vicissitudini, lo Iacp mette a disposizione gli alloggi per la relativa consegna agli assegnatari.

La prossima settimana il Comune provvederà a formalizzare l’assegnazione.