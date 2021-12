TERMOLI. Questa mattina presso la sede della Confraternita della Misericordia in via Biferno, a Termoli, il presidente e il vice presidente dell’Ugaf (Associazione Senior Aziende Fiat) nell’ordine Amerigo Di Giulio e Saverio Francabandiera, non avendo potuto più negli ultimi anni per via della pandemia ottemperare alla tradizionale consegna dei panettoni natalizi agli associati in accordo coi vertici aziendali, hanno pensato di fare una cosa molto bella e meritevole, il budget che si erogava per la distribuzione della strenna natalizia agli associati senior si poteva distribuire diviso per alcune associazioni di volontariato operanti sul territorio, naturalmente i dirigenti dell’associazione ex dipendenti Fiat, hanno informato i propri associati che senza nessun tentennamento hanno manifestato il loro assenso all’unanimità per procedere in questo senso . Ecco che appunto questa mattina con la presenza dei due vertici dell’Ufag locale, presso la sede della Misericordia sono stati consegnate le fotocopie dei bonifici erogati alle associazioni che sono: Lilt, Associazione Italiana Persone Down, Caritas Diocesana, Confraternita Misericordia di Termoli, Associazione Italiana ricerca sul Cancro Abruzzo e Molise, Associazione Lory a Colori OdV a sostegno dei pazienti oncologici (San Salvo). Queste associazioni hanno ricevuto un contributo di 500 euro a testa, inoltre due famiglie di ex dipendenti Fiat deceduti hanno ricevuto un aiuto.