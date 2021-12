TERMOLI. Già è difficile gestire le situazioni delicate legate alla patologia dell’Alzheimer, se a queste si aggiungono anche i comportamenti palesemente incivili, il quadro è completo. Ci spieghiamo meglio: si è levata forte la voce di protesta da parte di un gruppo di familiari di pazienti affetti da Alzheimer che periodicamente portano i loro cari presso la sede dell’Asrem, in via del Molinello, che ospita un centro diurno per ospitare pazienti affetti da questa grave patologia, per iniziativa dell’Amma. Parliamo del Caffè d’Enrichetta, di cui in passato ci siamo occupati. Proprio per questa operazione, all’interno del vecchio nosocomio, hanno riservato degli stalli di parcheggio auto appositamente per coloro che si recano presso la struttura dell’Amma.

Ogni volta però aumentano gli stalli sono occupati da vetture che non hanno nulla a che fare con i frequentatori del centro, tipico malcostume degli incivili, nessun rispetto delle regole e soprattutto nei confronti di chi proprio a causa della malattia grave e invalidante da cui è affetto è costretto a recarsi nella struttura medica. Oggi, gli aventi diritto al parcheggio, hanno pensato bene di scrivere e lasciare sul vetro della vettura un bel biglietto con questa dedica: “Ti sei preso il posto a me riservato allora prenditi anche il mio Handicap”.

Termolionline si associa.