TERMOLI. Un altro lupo di mare lascia la vita terrena. Era uno dei mitici ragazzi del muretto, a quasi 92 anni è venuto a mancare Antonio De Gregorio.

Era uno di quei marinai di un’altra epoca quella dove si lavorava, si lavorava e ancora si lavorava, i marinai che salutavano moglie e figli la domenica notte e tornavano ad abbracciarli il sabato successivo, a tarda mattinata, dopo aver riassettato la barca segnata da una settimana di dura navigazione in mare.

Il volto scalfitto dalle rughe, sferzato dal sole, dal vento e da tutte le intemperie.

Antonio la sua vita per più di tre quarti l’ha trascorsa in mezzo ad uno specchio di mare di fronte alla sua amata Termoli, per riportare a casa per la sua famiglia l’occorrente per farla stare dignitosamente bene.

Un uomo concreto, che sapeva quello che faceva e parlava solo quando era doveroso. Il figlio Salvatore ha ripercorso le orme paterne, la figlia Nicoletta come sua madre, moglie e genitrice.

Antonio ci voleva un gran bene e ogni volta che lo incontravamo per le strade del borgo o sul fatidico muretto della torretta Belvedere ci intratteneva con delle amabilissime chiacchierate.

In occasione del settantennale della Festa della Liberazione, il 25 aprile del 2015, lo intervistammo proprio per Termolionline per ricordare chi avesse vissuto in prima persona quel 25 aprile 1945.

Lui all’epoca aveva 15 anni. Seppur velato dalla commozione anche perché in quel periodo dell’intervista quel 2015 era appena da circa tre mesi che era venuta a mancare la sua compagna di una vita insieme durata oltre 60 anni, ci offerse la sua memoria storica.

Lui a 14 anni già si era imbarcato soprattutto per non correre il rischio d’imbattersi con i soldati in città, ci disse che la guerra a Termoli in quel periodo c’era davvero e si sentiva eccome, anzi poi quando il conflitto si fece più aspro e pericoloso per la popolazione lui e la sua famiglia come tante altre di Termoli, furono sfollate in zone considerate più tranquille in Basilicata, nella provincia di Matera, e ricordo anche che mi disse a proposito di quella data cerchiata in rosso sul calendario.

“Per me il 25 Aprile è come tutti gli altri giorni, le feste sono soltanto delle giornate normali, la mia festa era quella di stare a casa con mia moglie, con la quale ci capivamo dopo 61 anni di matrimonio solo con uno sguardo, ora per fortuna ho i miei figli e nipotini ma con lei era tutta un‘altra cosa”.

Nella tristezza di questo momento per la sua scomparsa, forse per lui e i suoi cari la certezza che ora la ritroverà lassù tra gli angeli e questo può rasserenare gli animi.

Passavamo davanti a casa sua “assope a Cantine de Ghiettone, a mizz ‘u’ chiene”, pochi metri dopo il faro, nel vederlo con il suo appoggiarsi sul davanzale del balcone della sua bella casa che guardava con una veduta incredibile e bellissima il mare e il porto che sono stati la sua vita per sempre, il volto solcato da un sorriso di compiacimento per quello che stava vedendo che era gioia per i suoi occhi, e mentre passavamo sotto il balcone, lo salutavo, Antonio ciao com’è il tempo da lassù, gli dicevo e lui prontamente rispondeva “è Benazze Mechè.

Ciao amico Antonio, ragazzo del muretto termolese, che la terra ti sia lieve e il vento che ti ha sempre sferzato il viso in mare oggi ti accarezzi con delicatezza.

La nostra redazione esprime le più sentite condoglianze ai figli Salvatore e Nicoletta il genero, la nuora, la sorella e i nipoti e a tuti i suoi familiari.

I funerali hanno luogo oggi in Cattedrale alle 16, partendo dalla casa funeraria Jovine in via Egadi 7.