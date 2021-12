TERMOLI. Sono trascorsi dieci giorni dall'ingresso nel periodo delle festività natalizie, dopo le inaugurazioni e le celebrazioni dell'Immacolata Concezione. Ci avviamo al secondo fine settimana e sarà quello che precederà il weekend natalizio vero e proprio. Tra le realtà più dinamiche in questo periodo si sta caratterizzando il da poco costituito Comitato di quartiere Sant'Alfonso.

Oggi e domani propone un mercatino vintage in via Polonia, dalle 11 fino a sera. «Siamo lieti di proporre queste iniziative, d'intesa con residenti e commercianti del nostro quartiere - ci ha detto il presidente Gianfranco Cannarsa - e voglio ancora una volta ringraziare l'amministrazione comunale di Termoli e il sindaco per l'opportunità che ci è stata concessa di organizzare gli eventi legati al Natale». L'obiettivo ambizioso del comitato, come sottolineammo già in sede di presentazione, è quello di rivitalizzare una zona che aveva un notevole prestigio e che si vuole far tornare agli antichi fasti. Ci sarà anche musica e così il cartellone della zona del Crocifisso entrerà nel vivo.

Un mercatino che oltre a proporre oggetti vintage dà anche la possibilità di scambiarsi cimeli e anticaglie del passato. Oggi ci sarà Dj Franchino e domani si esibirà la Vocal Band.