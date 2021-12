TERMOLI. Allerta gialla dalla mattinata di oggi a causa del forte vento sulla costa molisana e in effetti da alcune ore le raffiche più intense hanno già sfiorato i 60 chilometri orari, secondo il rilevamento della stazione meteo di Difesa Grande di proprietà del Mosaico.

La stazione dell’Aeronautica militare prevede anche raffiche più intense sui 76 km/h, intorno alle 10.

Da domani le condizioni dovrebbero mutare. L’avviso della Protezione civile parla di “Venti forti settentrionali con raffiche più intense sui settori costieri e appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva). Possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume. Possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. Disagio o locale pericolo per le attività nautiche”.